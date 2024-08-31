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Эксперт рассказал о "сланцевой революции" в нефтяной отрасли США
Эксперт рассказал о "сланцевой революции" в нефтяной отрасли США - 31.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о "сланцевой революции" в нефтяной отрасли США
"Революция" сланцевой нефти в США, связанная с технологиями, перевернула нефтяной рынок, и подобные технологические прорывы, которые обеспечат профицит "черного | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T06:58+0300
2024-08-31T06:58+0300
2024-08-31T06:58+0300
экономика
нефть
технологии
экспертное мнение
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Революция" сланцевой нефти в США, связанная с технологиями, перевернула нефтяной рынок, и подобные технологические прорывы, которые обеспечат профицит "черного золота", в мире еще возможны, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Особняком стоит сланцевая революция в США, которая прежде всего связана с технологиями гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Она стала "черным лебедем" десятилетия - перевернула рынок, обеспечив профицит нефти, который вызвал очень высокую волатильность мировых цен. То же самое, хотя и в меньших масштабах, сейчас происходит с Гайаной - и такие открытия и прорывы еще возможны", - сказал Белогорьев. Он отметил, что о пике добычи нефти говорили в 1970-1980-е годы, а с тех пор в мире были сделаны большие геологические открытия. "Достаточно вспомнить Венесуэлу, доказанные запасы нефти которой увеличилась более чем в 15 раз. А всего с 1980 года в мире они выросли в два с половиной раза благодаря технологическому прогрессу и повышению нефтеотдачи", - пояснил эксперт. Из последних открытий - Гайана, где добыча началась только в 2019 году, а крупные запасы были обнаружены в 2015-2016 годах. Но уже сейчас страна рассматривается в числе драйверов роста всей мировой добычи нефти, добавил он. "Другое дело, что постепенно снижается доля экономически рентабельных запасов, наиболее дешевых в добыче. Соответственно, растет себестоимость, добыча становится сложнее, и это влияет на цены. Но поскольку число поставщиков увеличивается, то конкуренция на рынке тоже растет, что сдерживает потенциальный рост цен. По крайней мере, пока", - заключил эксперт. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
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нефть, технологии, экспертное мнение
Экономика, Нефть, Технологии, экспертное мнение
Эксперт рассказал о "сланцевой революции" в нефтяной отрасли США
Эксперт: технологические прорывы в мировой нефтяной отрасли еще возможны
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. "Революция" сланцевой нефти в США, связанная с технологиями, перевернула нефтяной рынок, и подобные технологические прорывы, которые обеспечат профицит "черного золота", в мире еще возможны, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Особняком стоит сланцевая революция в США, которая прежде всего связана с технологиями гидроразрыва пласта и горизонтального бурения. Она стала "черным лебедем" десятилетия - перевернула рынок, обеспечив профицит нефти, который вызвал очень высокую волатильность мировых цен. То же самое, хотя и в меньших масштабах, сейчас происходит с Гайаной - и такие открытия и прорывы еще возможны", - сказал Белогорьев.
Он отметил, что о пике добычи нефти говорили в 1970-1980-е годы, а с тех пор в мире были сделаны большие геологические открытия. "Достаточно вспомнить Венесуэлу, доказанные запасы нефти которой увеличилась более чем в 15 раз. А всего с 1980 года в мире они выросли в два с половиной раза благодаря технологическому прогрессу и повышению нефтеотдачи", - пояснил эксперт.
Из последних открытий - Гайана, где добыча началась только в 2019 году, а крупные запасы были обнаружены в 2015-2016 годах. Но уже сейчас страна рассматривается в числе драйверов роста всей мировой добычи нефти, добавил он.
Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет
"Другое дело, что постепенно снижается доля экономически рентабельных запасов, наиболее дешевых в добыче. Соответственно, растет себестоимость, добыча становится сложнее, и это влияет на цены. Но поскольку число поставщиков увеличивается, то конкуренция на рынке тоже растет, что сдерживает потенциальный рост цен. По крайней мере, пока", - заключил эксперт.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.