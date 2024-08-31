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Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80 - 31.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240831/neft-851241606.html
Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80
Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80 - 31.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80
Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T07:25+0300
2024-08-31T07:26+0300
экономика
нефть
цена
экспертное мнение
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
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нефть, цена, экспертное мнение
Экономика, Нефть, цена, экспертное мнение
07:25 31.08.2024 (обновлено: 07:26 31.08.2024)
 
Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80

Эксперт: мировую цену на нефть на уровне $80 удерживает нехватка инвестиций

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт.
Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Эксперт рассказал о роли нефти в мире через 15 лет
Вчера, 19:32
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
 
ЭкономикаНефтьценаэкспертное мнение
 
 
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