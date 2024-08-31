https://1prime.ru/20240831/neft-851241606.html

Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80

Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80 - 31.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что на самом деле удерживает цену на нефть на уровне $80

Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T07:25+0300

2024-08-31T07:25+0300

2024-08-31T07:26+0300

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть вблизи 80 долларов за баррель удерживают не столько действия ОПЕК+, сколько нехватка инвестиций в отрасль, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Довольно острая проблема недофинансирования есть уже сейчас, но пока она себя не так сильно проявляет. Но то, что цены на нефть сейчас держатся в районе 80 долларов за баррель, а не, условно, 50-60 долларов, во многом следствие не действий ОПЕК+, а нехватки инвестиций в последние лет десять. И в перспективе эта ситуация будет усугубляться, если ничего не изменится", - сказал эксперт. Он отметил, что сейчас из-за форсирования так называемого энергоперехода нефтяные компании оказываются в ситуации ограниченности финансовых ресурсов. В итоге в долгосрочной перспективе есть риск рассинхронизации уровня добычи нефти и фактического спроса на нее, если не оправдаются оптимистичные надежды на ускоренную электромобилизацию. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.

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нефть, цена, экспертное мнение