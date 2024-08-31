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Эксперт раскрыл, когда спрос на нефть в мире достигнет пика - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл, когда спрос на нефть в мире достигнет пика
Эксперт раскрыл, когда спрос на нефть в мире достигнет пика - 31.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, когда спрос на нефть в мире достигнет пика
Пик спроса на нефть в мире скорее всего пройдет в первой половине 2030-х годов, а в Китае он может наступить даже раньше 2030 года, заявил в интервью РИА... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T07:50+0300
2024-08-31T07:50+0300
экономика
мировой спрос на нефть
прогноз
эксперт
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пик спроса на нефть в мире скорее всего пройдет в первой половине 2030-х годов, а в Китае он может наступить даже раньше 2030 года, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. "Указать точный год, когда будет пройден мировой пик спроса на нефть, вряд ли возможно. Скорее всего, это произойдет в 2030-е годы, и более вероятно, что в первой половине. Например, в Китае, который сейчас всеми рассматривается как локомотив роста спроса, пик будет пройден явно не позже 2030 года, по некоторым оценкам, даже в 2027 году", - прокомментировал эксперт. Однако есть довольно много стран, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке, где до пика потребления еще далеко, но и там будет наблюдаться постепенно затухающий рост отметил он. Есть и страны, где пик спроса на "черное золото" уже пройден, добавил Белогорьев. Например, в странах ОЭСР это случилось в 2005 году. "С тех пор потребление нефти в экономически развитых странах упало на 11%, а, например, в странах ЕС - на 20%. Это пока исключение из правил, но оно показывает, какова может быть общая тенденция", - пояснил эксперт. Но достижение пика не означает, что нефть потом прекратят потреблять или произойдет резкое сокращение спроса. По словам Белогорьева, скорее это будет некое плато, которое продлится несколько лет. Только после этого последует снижение, но какими темпами оно будет - вопрос открытый. Наибольшая неопределенность связана с рынком моторного топлива. Все зависит от скорости распространения электромобилей, того, как будут вытесняться нефтепродукты с рынка судового топлива. "А судьба авиакеросина, пожалуй, пока выглядит наиболее сложной задачей с точки зрения замещения", - добавил эксперт, отметив, что спрос на нефть для химической промышленности может продолжить расти и в 2040-е годы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
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мировой спрос на нефть, прогноз, эксперт
Экономика, мировой спрос на нефть, прогноз, Эксперт
07:50 31.08.2024
 
Эксперт раскрыл, когда спрос на нефть в мире достигнет пика

Эксперт: пик спроса на нефть в мире случится в первой половине 2030-х годов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Пик спроса на нефть в мире скорее всего пройдет в первой половине 2030-х годов, а в Китае он может наступить даже раньше 2030 года, заявил в интервью РИА Новости директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.
"Указать точный год, когда будет пройден мировой пик спроса на нефть, вряд ли возможно. Скорее всего, это произойдет в 2030-е годы, и более вероятно, что в первой половине. Например, в Китае, который сейчас всеми рассматривается как локомотив роста спроса, пик будет пройден явно не позже 2030 года, по некоторым оценкам, даже в 2027 году", - прокомментировал эксперт.
Однако есть довольно много стран, особенно в Южной и Юго-Восточной Азии, Африке, на Ближнем Востоке, где до пика потребления еще далеко, но и там будет наблюдаться постепенно затухающий рост отметил он.
Есть и страны, где пик спроса на "черное золото" уже пройден, добавил Белогорьев. Например, в странах ОЭСР это случилось в 2005 году. "С тех пор потребление нефти в экономически развитых странах упало на 11%, а, например, в странах ЕС - на 20%. Это пока исключение из правил, но оно показывает, какова может быть общая тенденция", - пояснил эксперт.
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Но достижение пика не означает, что нефть потом прекратят потреблять или произойдет резкое сокращение спроса. По словам Белогорьева, скорее это будет некое плато, которое продлится несколько лет. Только после этого последует снижение, но какими темпами оно будет - вопрос открытый.
Наибольшая неопределенность связана с рынком моторного топлива. Все зависит от скорости распространения электромобилей, того, как будут вытесняться нефтепродукты с рынка судового топлива. "А судьба авиакеросина, пожалуй, пока выглядит наиболее сложной задачей с точки зрения замещения", - добавил эксперт, отметив, что спрос на нефть для химической промышленности может продолжить расти и в 2040-е годы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 1 сентября (в воскресенье) в 11.00 мск.
 
Экономикамировой спрос на нефтьпрогнозЭксперт
 
 
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