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Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных - 31.08.2024, ПРАЙМ
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Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных - 31.08.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных
Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T13:57+0300
2024-08-31T14:01+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сво
информация
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя президентский график в период обострения в приграничных регионах. Запись комментария представителя президента размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".В частности, Песков отметил: "Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего".Также представитель главы государства сообщил, что “в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”.
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владимир путин, сво, информация
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО, информация
13:57 31.08.2024 (обновлено: 14:01 31.08.2024)
 
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных

Песков: Путин получает доклады от военных не только днем, но и ночью

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк#Владимир Путин разговаривает по телефону
#Владимир Путин разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя президентский график в период обострения в приграничных регионах. Запись комментария представителя президента размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
В частности, Песков отметил: "Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу
Вчера, 13:01
Также представитель главы государства сообщил, что “в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ПутинСВОинформация
 
 
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