https://1prime.ru/20240831/putin-851245463.html

Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных

Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных - 31.08.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных

Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T13:57+0300

2024-08-31T13:57+0300

2024-08-31T14:01+0300

спецоперация на украине

владимир путин

сво

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МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя президентский график в период обострения в приграничных регионах. Запись комментария представителя президента размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".В частности, Песков отметил: "Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего".Также представитель главы государства сообщил, что “в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”.

https://1prime.ru/20240830/shoygu-851224866.html

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владимир путин, сво, информация