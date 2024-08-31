https://1prime.ru/20240831/putin-851245463.html
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных - 31.08.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных
Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T13:57+0300
2024-08-31T13:57+0300
2024-08-31T14:01+0300
спецоперация на украине
владимир путин
сво
информация
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_3f774c54ce14065021e9adeaee4b130b.jpg
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя президентский график в период обострения в приграничных регионах. Запись комментария представителя президента размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".В частности, Песков отметил: "Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего".Также представитель главы государства сообщил, что “в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”.
https://1prime.ru/20240830/shoygu-851224866.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82560/19/825601973_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_f5021958316ace46e691bfbf5ba095ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сво, информация
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, СВО, информация
Песков рассказал, в каком режиме Путин получает доклады от военных
Песков: Путин получает доклады от военных не только днем, но и ночью
МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин получает доклады от военных, по сути, в круглосуточном режиме, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя президентский график в период обострения в приграничных регионах. Запись комментария представителя президента размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
В частности, Песков отметил: "Несколько раз в день или по мере необходимости и днем, и ночью президент получает доклады по линии военных. Это его ипостась верхового главнокомандующего".
Песков прокомментировал задержание бывших подчиненных Шойгу
Также представитель главы государства сообщил, что “в районах, где острая ситуация, президент, собственно, держит под своим личным контролем все вопросы, связанные с социальным обеспечением”.