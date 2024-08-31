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Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе

Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе - 31.08.2024, ПРАЙМ

Россия поставила Украину перед жестким выбором, заявили на Западе

В связи с успехами ВС РФ на поле боя Украина встала перед тяжелейшим выбором, констатировал в беседе с YouTube-каналом The Spectator известный американский... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T10:21+0300

2024-08-31T10:21+0300

2024-08-31T10:21+0300

спецоперация на украине

россия

украина

мнение

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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. В связи с успехами ВС РФ на поле боя Украина встала перед тяжелейшим выбором, констатировал в беседе с YouTube-каналом The Spectator известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.Согласно его оценке, "у украинцев есть выбор между двумя вариантами: <...> первый — они утрачивают еще больше территорий, чем уже потеряли, и их государство продолжает разваливаться, <...> второй — они ведут переговоры и добиваются урегулирования".Запад, как считает Миршаймер, осознает, что не существует таких вариантов, где бы Киев вышел из конфликта победителем – этого не может случиться ни при каких обстоятельствах, ведь постоянным успехам российских войск на поле боя Украине просто нечего противопоставить."Мы прекрасно понимаем, что Украина не может победить, а русские победят", — подытожил политолог.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238419.html

украина

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россия, украина, мнение