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"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России - 31.08.2024, ПРАЙМ
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России
Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:01+0300
2024-08-31T12:01+0300
2024-08-31T12:02+0300
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах", - заявил аналитик.После этого он добавил, что "военная катастрофа в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — прим. ред.)" видна уже сейчас.В то же время он в очередной раз прокомментировал операцию Украины под Курском, выразив уверенность, что от нападения на российский регион Киев ровным счетом ничего не выигрывает. Наоборот, эта атака, по его мнению, приблизит трагический конец киевского режима."Это не изменит ход (спецоперации — прим. ред.), - заявил Джонсон. - Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали".
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всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России
Джонсон: полный крах ВСУ в Донбассе произойдет в скором времени
МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ.
Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works
высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах", - заявил аналитик.
После этого он добавил, что "военная катастрофа в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — прим. ред.)" видна уже сейчас.
В то же время он в очередной раз прокомментировал операцию Украины под Курском, выразив уверенность, что от нападения на российский регион Киев ровным счетом ничего не выигрывает. Наоборот, эта атака, по его мнению, приблизит трагический конец киевского режима.
Стало известно о невообразимом масштабе дезертирства в ВСУ
"Это не изменит ход (спецоперации — прим. ред.), - заявил Джонсон. - Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали".