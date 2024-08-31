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"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России - 31.08.2024, ПРАЙМ
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"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России - 31.08.2024, ПРАЙМ
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России
Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ... | 31.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-31T12:01+0300
2024-08-31T12:02+0300
спецоперация на украине
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экспертное мнение
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах", - заявил аналитик.После этого он добавил, что "военная катастрофа в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — прим. ред.)" видна уже сейчас.В то же время он в очередной раз прокомментировал операцию Украины под Курском, выразив уверенность, что от нападения на российский регион Киев ровным счетом ничего не выигрывает. Наоборот, эта атака, по его мнению, приблизит трагический конец киевского режима."Это не изменит ход (спецоперации — прим. ред.), - заявил Джонсон. - Украина мертва &lt;...&gt; Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали".
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всу, донбасс, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, ДОНБАСС, экспертное мнение
12:01 31.08.2024 (обновлено: 12:02 31.08.2024)
 
"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России

Джонсон: полный крах ВСУ в Донбассе произойдет в скором времени

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах", - заявил аналитик.
После этого он добавил, что "военная катастрофа в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — прим. ред.)" видна уже сейчас.
В то же время он в очередной раз прокомментировал операцию Украины под Курском, выразив уверенность, что от нападения на российский регион Киев ровным счетом ничего не выигрывает. Наоборот, эта атака, по его мнению, приблизит трагический конец киевского режима.
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"Это не изменит ход (спецоперации — прим. ред.), - заявил Джонсон. - Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали".
 
Спецоперация на УкраинеВСУДОНБАССэкспертное мнение
 
 
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