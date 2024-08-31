https://1prime.ru/20240831/svo-851244400.html

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России - 31.08.2024, ПРАЙМ

"С огромной скоростью". В США забили тревогу из-за действий России

Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ... | 31.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-31T12:01+0300

2024-08-31T12:01+0300

2024-08-31T12:02+0300

спецоперация на украине

всу

донбасс

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 31 авг – ПРАЙМ. Полный крах обороны Вооруженных сил Украины в Донбассе — лишь вопрос времени. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Dialogue Works высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Это вопрос времени, прежде чем мы увидим полный и стремительный крах", - заявил аналитик.После этого он добавил, что "военная катастрофа в Донбассе, где с огромной скоростью рушатся линии (обороны ВСУ — прим. ред.)" видна уже сейчас.В то же время он в очередной раз прокомментировал операцию Украины под Курском, выразив уверенность, что от нападения на российский регион Киев ровным счетом ничего не выигрывает. Наоборот, эта атака, по его мнению, приблизит трагический конец киевского режима."Это не изменит ход (спецоперации — прим. ред.), - заявил Джонсон. - Украина мертва <...> Она еще подает признаки жизни, но с трудом. Однако жизненно важные органы уже отказали".

https://1prime.ru/20240830/dezertirstvo-851239730.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, донбасс, экспертное мнение