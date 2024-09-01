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Назван лидер по числу запросов на проверку среди китайских авто

Назван лидер по числу запросов на проверку среди китайских авто - 01.09.2024, ПРАЙМ

Назван лидер по числу запросов на проверку среди китайских авто

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей по автомобилям, выпущенным китайскими... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T10:00+0300

2024-09-01T10:00+0300

2024-09-01T10:00+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей по автомобилям, выпущенным китайскими производителями. Наибольшее количество запросов в первые семь месяцев 2024 года пришлось на компактный кроссовер Chery Tiggo (T11).По данным Автотеки, лидером по количеству запросов на проверку истории китайских автомобилей в 2024 году стала марка Chery: на нее пришлось 28,1% запросов. На втором месте оказалась марка Geely с долей 22,38%, а на третьем – Haval с 14,49%. Четвертую строку рейтинга заняла марка LIFAN, чья доля составила 12,9%, а замыкает топ-5 Great Wall (10,05%).Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВсе бренды из пятерки лидеров демонстрируют положительный прирост интереса год к году. Максимальную динамику показала марка Haval: число проверок выросло на 61,11%. На втором месте – Geely, для которой прирост числа запросов составил 45,7%, а на третьем – Chery (прирост 36,8%).Среди моделей лидером по числу проверок стал кроссовер Chery Tiggo (T11): на его долю пришлось 6,37% от всех запросов на отчеты по истории. На втором месте – переднеприводный пятиместный городской кроссовер Geely Coolray с долей 5,09%. Третью строку занял компактный кроссовер LIFAN X60: его доля 4,82%, а четвертую – Chery Tiggo 7 Pro с 4,06%. Замыкает пятерку Haval Jolion с 3,61%.Наиболее динамично год к году выросло число проверок на Haval Jolion – в 2,2 раза. Все остальные модели из топ-5 хоть продемонстрировали прирост, но не такой заметный. Так, на втором месте по динамике – Geely Coolray, число проверок по которому выросло на 71,38%."Китайские автомобили уверенно занимают лидирующие позиции на рынке новых авто, и в последнее время начинают всё заметнее увеличивать свою долю в сегменте продаж автомобилей с пробегом. В связи с бурным ростом автопарка китайских брендов за последние три года, увеличением предложения на рынке авто с пробегом все заметнее становится динамика спроса на свежие автомобили. Они лучше оснащены и понятны с точки зрения эксплуатации, для потенциального покупателя прозрачна история владения. Лидерами тут являются бренды компании Chery (сам Chery, а также OMODA и JAECOO)", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.

https://1prime.ru/20240827/avto-851156547.html

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авто, спрос на легковые авто, китайские авто