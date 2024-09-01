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ВСУ обстреляли Белгород, ранены 8 мирных жителей
ВСУ обстреляли Белгород, ранены 8 мирных жителей - 01.09.2024, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли Белгород, ранены 8 мирных жителей
В результате обстрела Белгорода и окрестностей украинскими войсками, по предварительным данным, в областном центре получили ранения восемь мирных жителей, в том | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T16:33+0300
2024-09-01T16:33+0300
2024-09-01T16:33+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В результате обстрела Белгорода и окрестностей украинскими войсками, по предварительным данным, в областном центре получили ранения восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей", - написал он.Губернатор добавил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода.Пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Кроме того, производится тушение сухой травы в трёх местах. После отражения средствами противовоздушно обороны атаки в посёлке Майский ранен один человек. "Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался", - сообщил глава региона. В одном легковом автомобиле в поселке разбиты стёкла.Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
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всу, белгород, белгородская область
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД, Белгородская область
ВСУ обстреляли Белгород, ранены 8 мирных жителей
В Белгороде в результате атаки ВСУ ранены восемь мирных жителей, из них двое детей
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В результате обстрела Белгорода и окрестностей украинскими войсками, по предварительным данным, в областном центре получили ранения восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей", - написал он.
Губернатор добавил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медучреждения Белгорода.
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Пожарные расчёты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир. Кроме того, производится тушение сухой травы в трёх местах.
После отражения средствами противовоздушно обороны атаки в посёлке Майский ранен один человек. "Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался", - сообщил глава региона.
В одном легковом автомобиле в поселке разбиты стёкла.
Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.