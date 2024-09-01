https://1prime.ru/20240901/belgorod-851256160.html
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек - 01.09.2024, ПРАЙМ
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек
Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T18:14+0300
2024-09-01T18:14+0300
2024-09-01T18:14+0300
спецоперация на украине
белгородская область
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал, что днем в воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, тогда было известно о восьми пострадавших мирных жителях, среди них - двое детей. "Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медпомощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. "В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - отметил глава региона.
https://1prime.ru/20240822/uscherb-851062763.html
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a7f01555d5d4631c779a4cca21fe693.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, всу
Спецоперация на Украине, Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек
Число мирных жителей, пострадавших в Белгородском районе из-за атаки ВСУ, выросло до 11
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что днем в воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, тогда было известно о восьми пострадавших мирных жителях, среди них - двое детей.
"Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области
Губернатор уточнил, что десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медпомощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
"В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - отметил глава региона.