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По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек

По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек - 01.09.2024, ПРАЙМ

По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек

Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T18:14+0300

2024-09-01T18:14+0300

2024-09-01T18:14+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал, что днем в воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, тогда было известно о восьми пострадавших мирных жителях, среди них - двое детей. "Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медпомощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. "В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - отметил глава региона.

https://1prime.ru/20240822/uscherb-851062763.html

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белгородская область, белгород, всу