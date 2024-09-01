Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек - 01.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240901/belgorod-851256160.html
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек - 01.09.2024, ПРАЙМ
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек
Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T18:14+0300
2024-09-01T18:14+0300
спецоперация на украине
белгородская область
белгород
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_b57119b933e48b4c1afcfc94a9fc41fe.jpg
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал, что днем в воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, тогда было известно о восьми пострадавших мирных жителях, среди них - двое детей. "Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медпомощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. "В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - отметил глава региона.
https://1prime.ru/20240822/uscherb-851062763.html
белгородская область
белгород
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/49/841494955_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5a7f01555d5d4631c779a4cca21fe693.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белгородская область, белгород, всу
Спецоперация на Украине, Белгородская область, БЕЛГОРОД, ВСУ
18:14 01.09.2024
 
По уточненным данным, в Белгороде и районе при обстреле ранены 11 человек

Число мирных жителей, пострадавших в Белгородском районе из-за атаки ВСУ, выросло до 11

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Количество мирных жителей, которые пострадали в Белгороде и Белгородском районе из-за совершенной украинскими силами атаки, увеличилось до 11, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Ранее он сообщал, что днем в воскресенье российская система противовоздушной обороны сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, тогда было известно о восьми пострадавших мирных жителях, среди них - двое детей.
"Сегодня в Белгороде и Белгородском районе в результате атаки Вооруженных сил Украины ранены 11 мирных жителей, из них - двое детей", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Губернатор Белгорода оценил ущерб для сельхозпредприятий в области
22 августа, 14:52
Губернатор уточнил, что десять пострадавших доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одному оказана медпомощь на месте, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
"В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго - обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных. Проведены консультации с федеральными клиниками, при необходимости отправим их на лечение в Москву", - отметил глава региона.
 
Спецоперация на УкраинеБелгородская областьБЕЛГОРОДВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала