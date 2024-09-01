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В СРЗП предлагают расширить механизм кредитных каникул

В СРЗП предлагают расширить механизм кредитных каникул - 01.09.2024, ПРАЙМ

В СРЗП предлагают расширить механизм кредитных каникул

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает расширить механизм кредитных каникул, отменив лимиты по займам. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T16:08+0300

2024-09-01T16:08+0300

2024-09-01T16:12+0300

экономика

кредит

кредитные каникулы

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает расширить механизм кредитных каникул, отменив лимиты по займам. "Предлагаю расширить механизм кредитных каникул! Сейчас он, по сути, не работает: за первое полугодие 2024-го банки одобрили лишь 10% заявок. Главная причина отказов – заниженные лимиты по займам, которые повышают, но они все равно не успевают угнаться за объемом долгов", - сообщил Миронов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что "эти" лимиты нужно отменить. И, по его словам, речь идет не о прощении, а лишь об отсрочке долга, и сумма займа не имеет никакого значения. "Кроме того, нужно максимально расширять основания, по которым граждане могут получить передышку от кредитного гнета. Учитывать не только падение дохода заемщика на 30%, но и снижение совокупного дохода семьи, и появление иждивенцев, и резкое ухудшение здоровья или инвалидность, и другие факторы", - добавил лидер партии. Также парламентарий подчеркнул, что каникулы должны обязательно получать пострадавшие от ЧС, диверсий, терактов, обстрелов "укронацистов", и в первую очередь речь о жителях приграничных регионов. В заключении Миронов добавил, что "Справедливая Россия - За правду" готовит соответствующие поправки.

https://1prime.ru/20240401/kanikuly-846924786.html

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кредит, кредитные каникулы