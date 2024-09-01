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Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис
Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:21+0300
2024-09-01T13:22+0300
политика
владимир путин
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещено на Telegran-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".“Конечно, демократы более предсказуемы, - заявил представитель главы государства, - И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”.Ранее Путин в ответ на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп, назвал действующего президента США , объяснив свой выбор тем, что Байден - более опытный и более прогнозируемый.
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владимир путин, джо байден, камала харрис
Политика, Владимир Путин, Джо Байден, Камала Харрис
13:21 01.09.2024 (обновлено: 13:22 01.09.2024)
 
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис

Песков: слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкБрифинг президента США Дж. Байдена
Брифинг президента США Дж. Байдена - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещено на Telegran-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
“Конечно, демократы более предсказуемы, - заявил представитель главы государства, - И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”.
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 26.08.2024
"Наотмашь". В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского
26 августа, 09:13
Ранее Путин в ответ на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп, назвал действующего президента США , объяснив свой выбор тем, что Байден - более опытный и более прогнозируемый.
 
ПолитикаВладимир ПутинДжо БайденКамала Харрис
 
 
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