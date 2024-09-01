https://1prime.ru/20240901/kharris-851254674.html
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис - 01.09.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис
Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T13:21+0300
2024-09-01T13:21+0300
2024-09-01T13:22+0300
политика
владимир путин
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещено на Telegran-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".“Конечно, демократы более предсказуемы, - заявил представитель главы государства, - И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”.Ранее Путин в ответ на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп, назвал действующего президента США , объяснив свой выбор тем, что Байден - более опытный и более прогнозируемый.
https://1prime.ru/20240826/zelenskiy-851117155.html
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владимир путин, джо байден, камала харрис
Политика, Владимир Путин, Джо Байден, Камала Харрис
Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис
Песков: слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещено на Telegran-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".
“Конечно, демократы более предсказуемы, - заявил представитель главы государства, - И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”.
"Наотмашь". В Киеве рассказали, как Харрис разоблачила ложь Зеленского
Ранее Путин в ответ на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп, назвал действующего президента США , объяснив свой выбор тем, что Байден - более опытный и более прогнозируемый.