https://1prime.ru/20240901/kharris-851254674.html

Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис

Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис - 01.09.2024, ПРАЙМ

Песков объяснил, какие слова Путина о Байдене относятся и к Харрис

Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T13:21+0300

2024-09-01T13:21+0300

2024-09-01T13:22+0300

политика

владимир путин

джо байден

камала харрис

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Слова российского резидента Владимира Путина о предсказуемости американского лидера Джо Байдена также относятся и к кандидату на пост президента США от демократов Камале Харрис. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Видеозапись заявления размещено на Telegran-канале журналиста Павла Зарубина, ведущего программы "Москва. Кремль. Путин".“Конечно, демократы более предсказуемы, - заявил представитель главы государства, - И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”.Ранее Путин в ответ на вопрос, кто предпочтительнее для России в качестве президента - Байден или Дональд Трамп, назвал действующего президента США , объяснив свой выбор тем, что Байден - более опытный и более прогнозируемый.

https://1prime.ru/20240826/zelenskiy-851117155.html

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владимир путин, джо байден, камала харрис