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На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших - 01.09.2024, ПРАЙМ
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших
В МЧС РФ сообщили, что на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили семнадцать тел. | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T12:12+0300
2024-09-01T12:12+0300
2024-09-01T12:13+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В МЧС РФ сообщили, что на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили семнадцать тел.В сообщении указывается: "На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются".Ранее по факту пропажи вертолета камчатские следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Борт направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Согласно предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.
https://1prime.ru/20240831/vertolet-851243866.html
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Происшествия, КАМЧАТКА, крушение, погибшие
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших
На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили Семнадцать погибших
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В МЧС РФ сообщили, что на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили семнадцать тел.
В сообщении указывается: "На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются".
Ранее по факту пропажи вертолета камчатские следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
СК начал проверку по факту пропажи вертолета Ми-8 на Камчатке
Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Борт направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Согласно предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.