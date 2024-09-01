https://1prime.ru/20240901/krushenie-851253904.html

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших - 01.09.2024, ПРАЙМ

На месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили погибших

В МЧС РФ сообщили, что на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили семнадцать тел. | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T12:12+0300

2024-09-01T12:12+0300

2024-09-01T12:13+0300

происшествия

камчатка

крушение

погибшие

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/35/834433559_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_4c1feb3a24b87c23fc77e59d745c7beb.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. В МЧС РФ сообщили, что на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке обнаружили семнадцать тел.В сообщении указывается: "На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. В настоящий момент уже найдены 17 тел. Поиски продолжаются".Ранее по факту пропажи вертолета камчатские следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".Как следует из предварительных данных, связь с вертолетом Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" пропала 31 августа в районе горного массива Вачкажец. Борт направлялся в поселок Николаевка Елизовского района. Согласно предварительной информации, на борту вертолета могли находиться 19 пассажиров и три члена экипажа.

https://1prime.ru/20240831/vertolet-851243866.html

камчатка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

камчатка, крушение, погибшие