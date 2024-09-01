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Как слепые котята: в сентябре рубль преподнесет сюрприз
Как слепые котята: в сентябре рубль преподнесет сюрприз - 01.09.2024, ПРАЙМ
Как слепые котята: в сентябре рубль преподнесет сюрприз
Курс рубля в сентябре продолжит слабеть, но без резких движений – Банк России сохраняет контроль за ситуацией. Не исключено, что он вновь вернется ниже отметки... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T03:03+0300
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Курс рубля в сентябре продолжит слабеть, но без резких движений – Банк России сохраняет контроль за ситуацией. Не исключено, что он вновь вернется ниже отметки 90 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"С начала года рубль ослабился к доллару на 1,05%, достигнув уровня 91,07 рубля, к евро - на 0,86%, до 100,28 рубля. При этом к юаню рубль укрепился на 5,91%, до 11,97 рубля. При этом весь этот период он был весьма волатилен. Ожидаю, что и в сентябре эта волатильность сохранится", - отметил он.Курс рубля будет формироваться под влиянием следующих факторов:С технической точки зрения рубль находился под давлением на протяжении всей недели. После прохождения уровня 90,5 за доллар сформировался потенциал для движения к отметке 93,45 рубля. Важно отметить, что торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5, что позволяет Центральному банку не вмешиваться в ситуацию, пока курс остается в этих пределах.В ближайшие недели существует вероятность дальнейшего ослабления рубля до уровня 93,5 за доллар, однако резкие колебания маловероятны благодаря контролю со стороны ЦБ РФ. Важно отметить, что внешние факторы сейчас оказывают меньшее влияние на российский валютный рынок из-за перехода значительных объемов торгов на пару юань/рубль. Поскольку рынок тонкий, цена может быстро опуститься ниже 90 рублей. Для евро торговый диапазон на сентябрь составляет 97,00 – 106,75 рубля, а для юаня – 11,55 – 12,45 рубля.На нефтяном рынке ожидается сохранение волатильности. Поддержку ценам могут оказать потенциальные перебои с поставками нефти из Ливии и геополитические риски на Ближнем Востоке. Однако опасения относительно замедления экономического роста в Китае могут ограничить рост цен.В заключение можно отметить, что российский валютный рынок находится в состоянии неопределенности. Рубль продолжает испытывать давление, но благодаря контролю со стороны ЦБ РФ и низкой ликвидности рынка резких колебаний, возможно, удастся избежать.Сентябрь может стать месяцем дальнейшего постепенного ослабления рубля, однако точные прогнозы затруднительны из-за высокой волатильности и множества влияющих факторов. К тому же, Банк России ввел новую систему расчета курсов доллара и евро, основанную на информации о внебиржевых сделках между банками. "Сейчас инвесторы как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках", - подытожил Антонов.
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эксклюзив, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф, курс евро к доллару сша в реальном времени, курс юаня
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Эксклюзив, Курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, Курс Евро к Доллару США в реальном времени, курс юаня
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Курс рубля в сентябре продолжит слабеть, но без резких движений – Банк России сохраняет контроль за ситуацией. Не исключено, что он вновь вернется ниже отметки 90 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"С начала года рубль ослабился к доллару на 1,05%, достигнув уровня 91,07 рубля, к евро - на 0,86%, до 100,28 рубля. При этом к юаню рубль укрепился на 5,91%, до 11,97 рубля. При этом весь этот период он был весьма волатилен. Ожидаю, что и в сентябре эта волатильность сохранится", - отметил он.
Курс рубля будет формироваться под влиянием следующих факторов:
1.Баланс спроса и предложения на внебиржевом валютном рынке;
2.Объемы продаж валютной выручки экспортерами;
3.Спрос на валюту со стороны импортеров;
4.Геополитическая ситуация в приграничных зонах с Украиной;
5.Возможные меры ЦБ РФ для стабилизации курса при росте доллара выше 98 рублей;
6.Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ России. Есть вероятность в 80%, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании до 20%.
С технической точки зрения рубль находился под давлением на протяжении всей недели. После прохождения уровня 90,5 за доллар сформировался потенциал для движения к отметке 93,45 рубля. Важно отметить, что торги ведутся в широком диапазоне 80,5-94,5, что позволяет Центральному банку не вмешиваться в ситуацию, пока курс остается в этих пределах.
В ближайшие недели существует вероятность дальнейшего ослабления рубля до уровня 93,5 за доллар, однако резкие колебания маловероятны благодаря контролю со стороны ЦБ РФ. Важно отметить, что внешние факторы сейчас оказывают меньшее влияние на российский валютный рынок из-за перехода значительных объемов торгов на пару юань/рубль. Поскольку рынок тонкий, цена может быстро опуститься ниже 90 рублей. Для евро торговый диапазон на сентябрь составляет 97,00 – 106,75 рубля, а для юаня – 11,55 – 12,45 рубля.
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На нефтяном рынке ожидается сохранение волатильности. Поддержку ценам могут оказать потенциальные перебои с поставками нефти из Ливии и геополитические риски на Ближнем Востоке. Однако опасения относительно замедления экономического роста в Китае могут ограничить рост цен.
В заключение можно отметить, что российский валютный рынок находится в состоянии неопределенности. Рубль продолжает испытывать давление, но благодаря контролю со стороны ЦБ РФ и низкой ликвидности рынка резких колебаний, возможно, удастся избежать.
Сентябрь может стать месяцем дальнейшего постепенного ослабления рубля, однако точные прогнозы затруднительны из-за высокой волатильности и множества влияющих факторов. К тому же, Банк России ввел новую систему расчета курсов доллара и евро, основанную на информации о внебиржевых сделках между банками. "Сейчас инвесторы как слепые котята на рынке, поскольку нет прозрачности в участниках", - подытожил Антонов.