https://1prime.ru/20240901/ledokoly-851256299.html

Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет

Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет - 01.09.2024, ПРАЙМ

Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет

США испытывают недостаток в ледоколах, что вынуждает их заключить "Ледовый пакт" с Финляндией и Канадой — трехстороннее соглашение, направленное на совместное... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T18:57+0300

2024-09-01T18:57+0300

2024-09-01T18:57+0300

экономика

арктика

ледоколы

сша

россия

финляндия

канада

морской транспорт

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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. США испытывают недостаток в ледоколах, что вынуждает их заключить "Ледовый пакт" с Финляндией и Канадой — трехстороннее соглашение, направленное на совместное развитие возможностей тяжелого кораблестроения, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".Инцидент с американским ледоколом, который загорелся во время плавания и был вынужден отказаться от ежегодного летнего патрулирования Арктики, подчеркивает проблемы в существующем флоте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАрктика становится все более привлекательной для судоходства, нефтегазовых и рыбных ресурсов из-за изменения климата.Только пять основных арктических держав — Россия, Канада, Финляндия, Швеция и США — контролируют большую часть ледокольного флота. При этом Соединенные Штаты имеют всего два тяжелых ледокола, в то время как Россия обладает более чем 40 судами. Американские ледоколы устарели и нуждаются в обновлении, но программа модернизации столкнулась с техническими и кадровыми проблемами."Ледовый пакт" направлен на совместное развитие тяжелого кораблестроения и обмен опытом. Конкретные рамки соглашения не будут определены до конца года: еще предстоит разобраться с неясностями.Ранее заявлялось, что США и союзники планируют построить 70-90 ледоколов в течение следующих десяти лет.Как осуществлять сотрудничество между тремя странами, как избежать препятствий в виде законов и нормативных актов США — первоочередные вопросы, на которые предстоит ответить. Таким образом, еще неизвестно, куда в конечном итоге может привести "Ледовый пакт", заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арктика, ледоколы, сша, россия, финляндия, канада, морской транспорт