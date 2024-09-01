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Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет
Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет - 01.09.2024, ПРАЙМ
Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет
США испытывают недостаток в ледоколах, что вынуждает их заключить "Ледовый пакт" с Финляндией и Канадой — трехстороннее соглашение, направленное на совместное... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T18:57+0300
2024-09-01T18:57+0300
2024-09-01T18:57+0300
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. США испытывают недостаток в ледоколах, что вынуждает их заключить "Ледовый пакт" с Финляндией и Канадой — трехстороннее соглашение, направленное на совместное развитие возможностей тяжелого кораблестроения, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао".Инцидент с американским ледоколом, который загорелся во время плавания и был вынужден отказаться от ежегодного летнего патрулирования Арктики, подчеркивает проблемы в существующем флоте.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАрктика становится все более привлекательной для судоходства, нефтегазовых и рыбных ресурсов из-за изменения климата.Только пять основных арктических держав — Россия, Канада, Финляндия, Швеция и США — контролируют большую часть ледокольного флота. При этом Соединенные Штаты имеют всего два тяжелых ледокола, в то время как Россия обладает более чем 40 судами. Американские ледоколы устарели и нуждаются в обновлении, но программа модернизации столкнулась с техническими и кадровыми проблемами."Ледовый пакт" направлен на совместное развитие тяжелого кораблестроения и обмен опытом. Конкретные рамки соглашения не будут определены до конца года: еще предстоит разобраться с неясностями.Ранее заявлялось, что США и союзники планируют построить 70-90 ледоколов в течение следующих десяти лет.Как осуществлять сотрудничество между тремя странами, как избежать препятствий в виде законов и нормативных актов США — первоочередные вопросы, на которые предстоит ответить. Таким образом, еще неизвестно, куда в конечном итоге может привести "Ледовый пакт", заключает автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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арктика, ледоколы, сша, россия, финляндия, канада, морской транспорт
Экономика, АРКТИКА, ледоколы, США, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, КАНАДА, морской транспорт
Ледокольный кризис. США решили латать арктическую брешь за чужой счет
"Хуаньцю шибао": США решили латать "ледокольную брешь" с помощью союзников
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ.
США испытывают недостаток в ледоколах, что вынуждает их заключить "Ледовый пакт" с Финляндией и Канадой — трехстороннее соглашение, направленное на совместное развитие возможностей тяжелого кораблестроения, пишет китайское издание "Хуаньцю шибао"
.
Инцидент с американским ледоколом, который загорелся во время плавания и был вынужден отказаться от ежегодного летнего патрулирования Арктики, подчеркивает проблемы в существующем флоте.
Арктика становится все более привлекательной для судоходства, нефтегазовых и рыбных ресурсов из-за изменения климата.
Песков: Россия не позволит превратить Арктику в территорию раздора
Только пять основных арктических держав — Россия, Канада, Финляндия, Швеция и США — контролируют большую часть ледокольного флота. При этом Соединенные Штаты имеют всего два тяжелых ледокола, в то время как Россия обладает более чем 40 судами. Американские ледоколы устарели и нуждаются в обновлении, но программа модернизации столкнулась с техническими и кадровыми проблемами.
"Ледовый пакт" направлен на совместное развитие тяжелого кораблестроения и обмен опытом. Конкретные рамки соглашения не будут определены до конца года: еще предстоит разобраться с неясностями.
Ранее заявлялось, что США и союзники планируют построить 70-90 ледоколов в течение следующих десяти лет.
Как осуществлять сотрудничество между тремя странами, как избежать препятствий в виде законов и нормативных актов США — первоочередные вопросы, на которые предстоит ответить. Таким образом, еще неизвестно, куда в конечном итоге может привести "Ледовый пакт", заключает автор.