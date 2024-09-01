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В Кремле охарактеризовали подход США в мировых делах

В Кремле охарактеризовали подход США в мировых делах - 01.09.2024, ПРАЙМ

В Кремле охарактеризовали подход США в мировых делах

Подход Соединенных Штатов в международных делах тяготеет к примитивизму, Вашингтон пытается учить других, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T15:26+0300

2024-09-01T15:26+0300

2024-09-01T15:26+0300

владимир путин

дмитрий песков

джо байден

сша

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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Подход Соединенных Штатов в международных делах тяготеет к примитивизму, Вашингтон пытается учить других, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью, опубликованном в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.По его словам, глава Белого дома Джо Байден является плоть от плоти американского истеблишмента."Байден – это плоть от плоти американского политического истеблишмента. А подход американцев в мировых делах традиционно тяготеет к примитивизму. Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать и как нужно жить. Вот главный посыл", - отметил представитель Кремля.По словам Пескова, президент Владимир Путин всегда корректно, но твердо отводил попытки представителей США учить его тому, как нужно действовать и жить. Так он прокомментировал мнение о том, что оскорбительные высказывания Байдена в отношении Путина были спровоцированы еще в 2011 году, когда тот приезжал в Россию в качестве вице-президента.Он тогда якобы сказал Путину, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы он участвовал в президентских выборах, но получил в ответ совет не вмешиваться российскую политику. "Они всегда пытаются всем говорить, как нужно действовать, как нужно жить, вот главный посыл - "мы расскажем вам, как будет устраивать Америку". Конечно, даже тогда в разговорах с Путиным определенные попытки проявлять такое поведение имели место. Путин всегда корректно, но твердо отводил такие заходы", - рассказал Песков.Он добавил, что было сложно поверить в то, что Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина "убийцей", это было плохое начало.По словам представителя Кремля, он просматривал отрывок интервью, где это было сказано, на английском языке, предполагая, что это ошибка перевода."Английский тоже ведь все-таки очень гибкий язык и очень богатый на двойные значения слов и так далее. Пытался и это понять. Даже были такие неловкие попытки из администрации Белого дома запустить версию, что у этого слова могут быть и другие оттенки и так далее. Но там все было четко сказано. Плохое было начало в этом плане", - объяснил Песков.Сам же Путин, как подчеркнул представитель Кремля, всегда крайне аккуратен в своих высказываниях, никогда не позволяет себе невежливости в отношении глав других государств."Никогда себе не позволяет не то, что хамства - невежливости в отношении глав других государств. И, конечно, для него непостижимо, когда главы других государств, тем более глава США, используют в своем лексиконе такие слова, говоря о его коллеге", - отметил Песков.

https://1prime.ru/20240713/antonov-850080173.html

сша

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владимир путин, дмитрий песков, джо байден, сша