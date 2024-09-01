https://1prime.ru/20240901/svo-851254397.html

"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского

"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского - 01.09.2024, ПРАЙМ

"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского

Подозреваемый в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в заключении в СИЗО, обрисовал в своем Telegram-канале плачевные для... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T12:59+0300

2024-09-01T12:59+0300

2024-09-01T13:00+0300

спецоперация на украине

всу

курская область

оценка

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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в заключении в СИЗО, обрисовал в своем Telegram-канале плачевные для Вооруженных сил Украины последствия нападения на Курскую область.По его мнению, операция в Курской области провалилась, поскольку не привела к переброске подразделений ВС России с донецкого фронта, и констатировал, что "Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой".Украинское наступление под Курском – PR-акция, организованная лишь для повышения личного рейтинга Владимира Зеленского, уроженца города Кривой Рог в Днепропетровской области, считает Дубинский.При этом опальный депутат Рады подчеркнул, что план Киева только поставил под угрозу новые украинские территории."Решения такого рода (о проведении операции в Курской области – прим. ред.), которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, — ведут к катастрофе", — заключил Дубинский.

https://1prime.ru/20240830/vsu-851238419.html

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всу, курская область, оценка