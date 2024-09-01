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"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского
"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского - 01.09.2024, ПРАЙМ
"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского
Подозреваемый в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в заключении в СИЗО, обрисовал в своем Telegram-канале плачевные для... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T12:59+0300
2024-09-01T12:59+0300
2024-09-01T13:00+0300
спецоперация на украине
всу
курская область
оценка
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МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в заключении в СИЗО, обрисовал в своем Telegram-канале плачевные для Вооруженных сил Украины последствия нападения на Курскую область.По его мнению, операция в Курской области провалилась, поскольку не привела к переброске подразделений ВС России с донецкого фронта, и констатировал, что "Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой".Украинское наступление под Курском – PR-акция, организованная лишь для повышения личного рейтинга Владимира Зеленского, уроженца города Кривой Рог в Днепропетровской области, считает Дубинский.При этом опальный депутат Рады подчеркнул, что план Киева только поставил под угрозу новые украинские территории."Решения такого рода (о проведении операции в Курской области – прим. ред.), которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, — ведут к катастрофе", — заключил Дубинский.
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всу, курская область, оценка
Спецоперация на Украине, ВСУ, Курская область, оценка
"Катастрофическая цена". В Киеве предсказали участь родины Зеленского
Дубинский: обвал фронта в ДНР откроет России дорогу на Днепропетровскую область
МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ. Подозреваемый в государственной измене депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в заключении в СИЗО, обрисовал в своем Telegram-канале плачевные для Вооруженных сил Украины последствия нападения на Курскую область.
По его мнению, операция в Курской области провалилась, поскольку не привела к переброске подразделений ВС России с донецкого фронта, и констатировал, что "Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой".
Украинское наступление под Курском – PR-акция, организованная лишь для повышения личного рейтинга Владимира Зеленского, уроженца города Кривой Рог в Днепропетровской области, считает Дубинский.
При этом опальный депутат Рады подчеркнул, что план Киева только поставил под угрозу новые украинские территории.
"Ускорили": в США заявили о смертельном шаге ВСУ
"Решения такого рода (о проведении операции в Курской области – прим. ред.), которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, — ведут к катастрофе", — заключил Дубинский.