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"Пойти на Киев". На Западе узнали о планах недовольных режимом украинцев
"Пойти на Киев". На Западе узнали о планах недовольных режимом украинцев - 01.09.2024, ПРАЙМ
"Пойти на Киев". На Западе узнали о планах недовольных режимом украинцев
Ряд недовольных киевским режимом вооруженных украинцев планируют после окончания боевых действий "пойти на Киев". Об этом говорится в публикации издания Daily... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T12:04+0300
2024-09-01T12:04+0300
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Ряд недовольных киевским режимом вооруженных украинцев планируют после окончания боевых действий "пойти на Киев". Об этом говорится в публикации издания Daily Beast, ссылаясь на неназываемых военных ВСУ.Как пишет издание, нехватка военной техники, некомпетентность командования и отсутствия ротации довели многих солдат ВСУ, разочарованных киевской администрацией, до отчаяния. "Есть вооруженные люди, которые, как только мы закончим с русскими, собираются идти на Киев", - передаю авторы статьи слова украинского военного, имя которого в материале указано как "вымышленное".
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украинцы
Спецоперация на Украине, украинцы
"Пойти на Киев". На Западе узнали о планах недовольных режимом украинцев
Daily Beast: недовольные режимом вооруженные украинцы собираются "пойти на Киев"
МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. Ряд недовольных киевским режимом вооруженных украинцев планируют после окончания боевых действий "пойти на Киев". Об этом говорится в публикации издания Daily Beast, ссылаясь на неназываемых военных ВСУ.
Как пишет издание, нехватка военной техники, некомпетентность командования и отсутствия ротации довели многих солдат ВСУ, разочарованных киевской администрацией, до отчаяния.
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"Есть вооруженные люди, которые, как только мы закончим с русскими, собираются идти на Киев", - передаю авторы статьи слова украинского военного, имя которого в материале указано как "вымышленное".