https://1prime.ru/20240901/vaz-851233430.html

Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто

Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто - 01.09.2024, ПРАЙМ

Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто

На российском вторичном авторынке произошло разделение на просто машины и авто с претензией на технологичность и премиальность. В первой категории совершенно... | 01.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-01T02:02+0300

2024-09-01T02:02+0300

2024-09-01T02:02+0300

авто

подержанные авто

автоэксперт

егор васильев

toyota

эксклюзив

https://cdnn.1prime.ru/img/83318/75/833187522_0:597:2049:1750_1920x0_80_0_0_d5bbfea3c5df88079f93a79e33987d73.jpg

МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке произошло разделение на просто машины и авто с претензией на технологичность и премиальность. В первой категории совершенно ожидаемо лидером оказалась “рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107. В чем секрет ее успеха, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“По сути, ВАЗ-2107 - это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, - говорит эксперт.К тому же, он довольно надежный и комфортный даже на фоне современных авто. С учетом цены - от нескольких десятков тысяч рублей - неудивительно, что “семерка” сохранила значимое присутствие на рынке даже спустя 12 лет после окончания производства.Так что лидерство на рынке б/у авто удерживается ВАЗ 2107 вполне заслуженно, уверен Васильев. Он напомнил, что за первое полугодие 2024 года этот классический заднеприводный седан лидирует на вторичном рынке с показателем 62,7 тысячи проданных авто. В целом же за первое полугодие 2024 года на вторичном рынке было реализовано 683,5 тысяч авто ВАЗовского семейства.“А столь любимая нашими гражданами Toyota уступает лидеру более чем в два раза”, - подытожил автоэксперт.

https://1prime.ru/20240805/lada-850667614.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, автоэксперт, егор васильев, toyota, эксклюзив