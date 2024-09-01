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Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто - 01.09.2024, ПРАЙМ
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Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто
Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто - 01.09.2024, ПРАЙМ
Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто
На российском вторичном авторынке произошло разделение на просто машины и авто с претензией на технологичность и премиальность. В первой категории совершенно... | 01.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-01T02:02+0300
2024-09-01T02:02+0300
авто
подержанные авто
автоэксперт
егор васильев
toyota
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке произошло разделение на просто машины и авто с претензией на технологичность и премиальность. В первой категории совершенно ожидаемо лидером оказалась “рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107. В чем секрет ее успеха, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.“По сути, ВАЗ-2107 - это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, - говорит эксперт.К тому же, он довольно надежный и комфортный даже на фоне современных авто. С учетом цены - от нескольких десятков тысяч рублей - неудивительно, что “семерка” сохранила значимое присутствие на рынке даже спустя 12 лет после окончания производства.Так что лидерство на рынке б/у авто удерживается ВАЗ 2107 вполне заслуженно, уверен Васильев. Он напомнил, что за первое полугодие 2024 года этот классический заднеприводный седан лидирует на вторичном рынке с показателем 62,7 тысячи проданных авто. В целом же за первое полугодие 2024 года на вторичном рынке было реализовано 683,5 тысяч авто ВАЗовского семейства.“А столь любимая нашими гражданами Toyota уступает лидеру более чем в два раза”, - подытожил автоэксперт.
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авто, подержанные авто, автоэксперт, егор васильев, toyota, эксклюзив
Авто, подержанные авто, автоэксперт, Егор Васильев, Toyota, Эксклюзив
02:02 01.09.2024
 
Неубиваемый реликт: названа до сих пор популярная советская модель авто

Автоэксперт Васильев: ВАЗ-2107 до сих пор популярная и неубиваемая модель

© РИА Новости . Самоквасов | Перейти в медиабанкВАЗ-2107
ВАЗ-2107 - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости . Самоквасов
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МОСКВА, 1 сен - ПРАЙМ. На российском вторичном авторынке произошло разделение на просто машины и авто с претензией на технологичность и премиальность. В первой категории совершенно ожидаемо лидером оказалась “рабочая лошадка” советского и российского производства ВАЗ-2107. В чем секрет ее успеха, рассказывает агентству “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
“По сути, ВАЗ-2107 - это вершина эволюции отечественного заднего привода, которая отличается максимальной простотой, утилитарностью и приспособленностью к функционированию в условиях жесткой эксплуатации и неквалифицированного сервиса. Неубиваемый реликт советской эпохи”, - говорит эксперт.
К тому же, он довольно надежный и комфортный даже на фоне современных авто. С учетом цены - от нескольких десятков тысяч рублей - неудивительно, что “семерка” сохранила значимое присутствие на рынке даже спустя 12 лет после окончания производства.
Так что лидерство на рынке б/у авто удерживается ВАЗ 2107 вполне заслуженно, уверен Васильев. Он напомнил, что за первое полугодие 2024 года этот классический заднеприводный седан лидирует на вторичном рынке с показателем 62,7 тысячи проданных авто. В целом же за первое полугодие 2024 года на вторичном рынке было реализовано 683,5 тысяч авто ВАЗовского семейства.
“А столь любимая нашими гражданами Toyota уступает лидеру более чем в два раза”, - подытожил автоэксперт.
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Автоподержанные автоавтоэкспертЕгор ВасильевToyotaЭксклюзив
 
 
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