https://1prime.ru/20240902/aes-851259778.html

Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС

Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС - 02.09.2024, ПРАЙМ

Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС

В настоящий момент Курская АЭС уязвима практически для любого оружия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T06:54+0300

2024-09-02T06:54+0300

2024-09-02T06:58+0300

вооружения

курская аэс

уязвимость

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В настоящий момент Курская АЭС уязвима практически для любого оружия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Если в Курской области будет сохраняться такая же напряженная обстановка, как сейчас, то до АЭС "достает практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - предупредил глава администрации, упомянув, в том числе, дальнобойные системы РСЗО.

https://1prime.ru/20240827/kurskaya-aes-851161367.html

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курская аэс, уязвимость, всу