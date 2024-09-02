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Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС
Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС - 02.09.2024, ПРАЙМ
Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС
В настоящий момент Курская АЭС уязвима практически для любого оружия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T06:54+0300
2024-09-02T06:58+0300
вооружения
курская аэс
уязвимость
всу
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В настоящий момент Курская АЭС уязвима практически для любого оружия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.Если в Курской области будет сохраняться такая же напряженная обстановка, как сейчас, то до АЭС "достает практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - предупредил глава администрации, упомянув, в том числе, дальнобойные системы РСЗО.
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курская аэс, уязвимость, всу
Вооружения, Курская АЭС, уязвимость, ВСУ
06:54 02.09.2024 (обновлено: 06:58 02.09.2024)
 
Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС

Ганчев: Курская АЭС сейчас уязвима для многих типов вооружения ВСУ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В настоящий момент Курская АЭС уязвима практически для любого оружия Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Если в Курской области будет сохраняться такая же напряженная обстановка, как сейчас, то до АЭС "достает практически любое вооружение уже на сегодняшний день", - предупредил глава администрации, упомянув, в том числе, дальнобойные системы РСЗО.
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2024
Лихачев рассказал, когда будет проведен запуск первого блока Курской АЭС-2
27 августа, 17:54
 
ВооруженияКурская АЭСуязвимостьВСУ
 
 
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