https://1prime.ru/20240902/aktsii-851285346.html

Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах

Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах - 02.09.2024, ПРАЙМ

Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах

Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T21:28+0300

2024-09-02T21:28+0300

2024-09-02T21:28+0300

экономика

россия

правительство рф

биржевые торги

"метафракс кемикалс"

https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg

ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на закрытых торгах, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов. "Принять предложение Минфина России согласованное с Минпромторгом России, ФАС России, Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс" в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - указано в распоряжении. В документе уточняется, что участниками аукциона могут быть только российские компании, работающие более трёх лет, имеющие не менее 2000 сотрудников и лицензию на работы со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, уставный капитал юрлица должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Также покупатель в течение трёх лет будет обязан запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тысяч тонн в год, производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообрабатывающей промышленности, фенольных пропиточных смол для фенольной пленки, которая требуется при изготовлении фанеры в плёнках. Росимущество в трёхмесячный срок установит начальную цену акций, ориентируясь на их рыночную стоимость. Мероприятия по отчуждению ценных бумаг пройдут в течение полугода. Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Предприятие "Губахинский химический завод" создано в 1955 году, позднее преобразовано в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании "Метафракс Кемикалс" стало АО "Росхим".

https://1prime.ru/20240902/fyuchersy-851258484.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, биржевые торги, "метафракс кемикалс"