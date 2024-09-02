Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/aktsii-851285346.html
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах
Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T21:28+0300
2024-09-02T21:28+0300
экономика
россия
правительство рф
биржевые торги
"метафракс кемикалс"
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на закрытых торгах, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов. "Принять предложение Минфина России согласованное с Минпромторгом России, ФАС России, Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс" в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - указано в распоряжении. В документе уточняется, что участниками аукциона могут быть только российские компании, работающие более трёх лет, имеющие не менее 2000 сотрудников и лицензию на работы со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, уставный капитал юрлица должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Также покупатель в течение трёх лет будет обязан запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тысяч тонн в год, производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообрабатывающей промышленности, фенольных пропиточных смол для фенольной пленки, которая требуется при изготовлении фанеры в плёнках. Росимущество в трёхмесячный срок установит начальную цену акций, ориентируясь на их рыночную стоимость. Мероприятия по отчуждению ценных бумаг пройдут в течение полугода. Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Предприятие "Губахинский химический завод" создано в 1955 году, позднее преобразовано в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании "Метафракс Кемикалс" стало АО "Росхим".
https://1prime.ru/20240902/fyuchersy-851258484.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, биржевые торги, "метафракс кемикалс"
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, биржевые торги, "Метафракс Кемикалс"
21:28 02.09.2024
 
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах

Кабмин распорядился продать 96,87% акций "Метафракс Кемикалс" на закрытых торгах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на закрытых торгах, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов.
"Принять предложение Минфина России согласованное с Минпромторгом России, ФАС России, Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс" в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - указано в распоряжении.
В документе уточняется, что участниками аукциона могут быть только российские компании, работающие более трёх лет, имеющие не менее 2000 сотрудников и лицензию на работы со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, уставный капитал юрлица должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Также покупатель в течение трёх лет будет обязан запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тысяч тонн в год, производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообрабатывающей промышленности, фенольных пропиточных смол для фенольной пленки, которая требуется при изготовлении фанеры в плёнках.
Росимущество в трёхмесячный срок установит начальную цену акций, ориентируясь на их рыночную стоимость. Мероприятия по отчуждению ценных бумаг пройдут в течение полугода.
Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.
Предприятие "Губахинский химический завод" создано в 1955 году, позднее преобразовано в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании "Метафракс Кемикалс" стало АО "Росхим".
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"
05:10
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФбиржевые торги"Метафракс Кемикалс"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала