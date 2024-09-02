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Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах
Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T21:28+0300
2024-09-02T21:28+0300
2024-09-02T21:28+0300
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"метафракс кемикалс"
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ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на закрытых торгах, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов. "Принять предложение Минфина России согласованное с Минпромторгом России, ФАС России, Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс" в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - указано в распоряжении. В документе уточняется, что участниками аукциона могут быть только российские компании, работающие более трёх лет, имеющие не менее 2000 сотрудников и лицензию на работы со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, уставный капитал юрлица должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Также покупатель в течение трёх лет будет обязан запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тысяч тонн в год, производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообрабатывающей промышленности, фенольных пропиточных смол для фенольной пленки, которая требуется при изготовлении фанеры в плёнках. Росимущество в трёхмесячный срок установит начальную цену акций, ориентируясь на их рыночную стоимость. Мероприятия по отчуждению ценных бумаг пройдут в течение полугода. Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Предприятие "Губахинский химический завод" создано в 1955 году, позднее преобразовано в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании "Метафракс Кемикалс" стало АО "Росхим".
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ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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россия, правительство рф, биржевые торги, "метафракс кемикалс"
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, биржевые торги, "Метафракс Кемикалс"
Основной пакет акций "Метафракс Кемикалс" продадут на закрытых торгах
Кабмин распорядился продать 96,87% акций "Метафракс Кемикалс" на закрытых торгах
ПЕРМЬ, 2 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось разместить почти 97% акций пермской компании "Метафракс Кемикалс", одного из крупнейших российских производителей метанола, на закрытых торгах, следует из распоряжения, опубликованного на портале официальных правовых актов.
"Принять предложение Минфина России согласованное с Минпромторгом России, ФАС России, Росимуществом, об отчуждении находящихся в федеральной собственности акций АО "Метафракс Кемикалс" в количестве 284 599 228 штук, что составляет 96,8751 процента уставного капитала общества, закрытых по составу участников торгах, проводимых в форме электронного аукциона в порядке, аналогичном порядку, установленному ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", - указано в распоряжении.
В документе уточняется, что участниками аукциона могут быть только российские компании, работающие более трёх лет, имеющие не менее 2000 сотрудников и лицензию на работы со сведениями, составляющими гостайну. Кроме того, уставный капитал юрлица должен составлять не менее 100 миллионов рублей. Также покупатель в течение трёх лет будет обязан запустить производство муравьиной кислоты мощностью не менее 30 тысяч тонн в год, производство полифосфата аммония, смол и отвердителей для деревообрабатывающей промышленности, фенольных пропиточных смол для фенольной пленки, которая требуется при изготовлении фанеры в плёнках.
Росимущество в трёхмесячный срок установит начальную цену акций, ориентируясь на их рыночную стоимость. Мероприятия по отчуждению ценных бумаг пройдут в течение полугода.
Ранее в 2023 году Генпрокуратура в Арбитражном суде Пермского края доказала, что передача предприятия "Метафракс Кемикалс" в частные руки в 90-е годы была незаконна, существовал прямой запрет на эти действия, при этом актив имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны. Акции предприятия в судебном порядке были переданы государству. Бывший акционер химзавода обжаловал решение. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях.
Предприятие "Губахинский химический завод" создано в 1955 году, позднее преобразовано в ГПО "Метанол" (с 2022 года переименовано в "Метафракс Кемикалс"). Завод специализируется на производстве метанола, формалина, уротропина и другой продукции. В 2024 году управляющей организацией пермской компании "Метафракс Кемикалс" стало АО "Росхим".
Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"