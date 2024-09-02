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Использование открытых программных интерфейсов в России станет обязательным

Использование открытых программных интерфейсов в России станет обязательным - 02.09.2024, ПРАЙМ

Использование открытых программных интерфейсов в России станет обязательным

Использование открытых программных интерфейсов (открытых API) с 2026 года станет обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний, сообщает ЦБ... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T20:13+0300

2024-09-02T20:13+0300

2024-09-02T20:13+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Использование открытых программных интерфейсов (открытых API) с 2026 года станет обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний, сообщает ЦБ РФ. Регулятор опубликовал основные принципы и обозначил этапы внедрения Открытых API на финансовом рынке, они позволят более оперативно обмениваться информацией о клиенте компаниям с его согласия. "Открытые программные интерфейсы (Открытые API) позволят компаниям более оперативно обмениваться информацией о клиенте при его согласии, предоставлять ему выгодные персонализированные услуги, а также дадут человеку возможность управлять своими данными на качественном уровне", - говорится в сообщении. "С внедрением Открытых API людям будут предоставлены новые виды сервисов. В свою очередь, участники рынка получат безопасный и равный доступ к информации", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента финансовых технологий Банка России Станислава Коропа. Открытые API будут внедряться постепенно, указывает ЦБ. С 2026 года их использование станет обязательным для крупнейших банков, брокеров и страховых компаний. Еще через 12 месяцев - в 2027 году - к ним присоединятся микрофинансовые организации, депозитарии, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и финансовые платформы. Эти участники рынка должны будут соответствовать критериям, которые установит Банк России. Позднее практика распространится на иные финансовые, а затем и нефинансовые организации. Для безопасного управления гражданами и бизнесом своими согласиями Банк России совместно с Минцифры России планирует запустить Платформу коммерческих согласий. "Поэтапный подход закладывает достаточно времени на то, чтобы компании успели адаптироваться, а потребители - привыкнуть к новым возможностям. Мы планируем, что параллельно с внедрением модели Открытых финансов и Платформы открытых согласий мы будем обсуждать с заинтересованными министерствами, ведомствами и участниками рынка модель Открытых данных", - добавил Короп.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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