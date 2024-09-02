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Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах
Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T19:40+0300
2024-09-02T19:40+0300
2024-09-02T19:40+0300
россия
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госконтракт
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Отмечается, что судья, оглашая решение, заявила, что срок содержания под стражей продлевается до 3 декабря 2024 года. По данным РИА Новости, по делу проходят Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Вячеслав Портянников и Александр Ермаков. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). Со ссылкой на имеющиеся судебные документы агентство сообщило, что фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ.Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следователя для "сохранения тайны следствия". Адвокаты и обвиняемые просили суд не закрывать процесс. Ранее столичный суд арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи установили, что сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ на осуществление госконтракта на поставку средств защиты. При этом было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом. Сообщалось, что обвиняемые потратили указанные средства на приобретение недвижимости и долей в пяти юридических лицах, все эти активы были арестованы. ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти юрлиц (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Также у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
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россия, минобороны рф, бронежилеты, хищения, госконтракт
РОССИЯ, Минобороны РФ, бронежилеты, хищения, госконтракт
Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных бронежилетах
Суд продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов
МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отмечается, что судья, оглашая решение, заявила, что срок содержания под стражей продлевается до 3 декабря 2024 года.
По данным РИА Новости, по делу проходят Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Вячеслав Портянников и Александр Ермаков. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Со ссылкой на имеющиеся судебные документы агентство сообщило, что фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ.
Заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения проходило в закрытом от СМИ и слушателей режиме по просьбе следователя для "сохранения тайны следствия". Адвокаты и обвиняемые просили суд не закрывать процесс.
Ранее столичный суд арестовал генерального директора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Следователи установили, что сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ на осуществление госконтракта на поставку средств защиты. При этом было поставлено не менее 20 040 бронежилетов, не соответствующих требованиям, предусмотренным контрактом.
Сообщалось, что обвиняемые потратили указанные средства на приобретение недвижимости и долей в пяти юридических лицах, все эти активы были арестованы.
ООО "ГК "Пикет" владеет долями в уставных капиталах пяти юрлиц (от 25% до 99% доли), тремя земельными участками общей площадью 7,2 тысячи "квадратов", а также нежилым зданием площадью 1265,7 квадратного метра. Также у ГК "Пикет" имеются денежные средства на 22 банковских счетах.
Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах