https://1prime.ru/20240902/audi-851271914.html
На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3
На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3 - 02.09.2024, ПРАЙМ
На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3
На российский авторынок по схеме параллельного импорта привезли немецкий хэтчбек Audi A3, стоимость которого составляет 3,9 миллиона рублей, говорится в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:40+0300
2024-09-02T13:40+0300
2024-09-02T13:40+0300
россия
audi
https://cdnn.1prime.ru/img/83551/76/835517625_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_3131d99230316b21db03f2e456c0e6a3.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На российский авторынок по схеме параллельного импорта привезли немецкий хэтчбек Audi A3, стоимость которого составляет 3,9 миллиона рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.Согласно изданию, автомобиль предлагается в версии Sportback 35 TFSI с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., передним приводом и роботизированной трансмиссией.Модель разработана на основе модульной платформы MQB Evo и имеет полностью цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем размером 10,1 дюймов и функцией распознавания голосовых команд.Кроме того, за дополнительную плату доступна мультимедиа система с сенсорным экраном размером 12,3 дюйма и проекционным дисплеем, а также спортивная S-подвеска, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240511/krossover-848060633.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83551/76/835517625_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5c10fa1f8f5a9f845a457b3ebc6ca6ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, audi
На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3
Autonews.ru: дилер привез в Россию новый хэтчбек Audi A3 за 4 миллиона рублей
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
На российский авторынок по схеме параллельного импорта привезли немецкий хэтчбек Audi A3, стоимость которого составляет 3,9 миллиона рублей, говорится
в материале издания AutoNews.ru.
Согласно изданию, автомобиль предлагается в версии Sportback 35 TFSI с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., передним приводом и роботизированной трансмиссией.
Модель разработана на основе модульной платформы MQB Evo и имеет полностью цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем размером 10,1 дюймов и функцией распознавания голосовых команд.
Кроме того, за дополнительную плату доступна мультимедиа система с сенсорным экраном размером 12,3 дюйма и проекционным дисплеем, а также спортивная S-подвеска, заключили в издании.
В Китае начали продавать кроссовер, разработанный бывшим дизайнером Audi