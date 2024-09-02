https://1prime.ru/20240902/audi-851271914.html

На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3

На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3 - 02.09.2024, ПРАЙМ

На российский авторынок вернулся новый хэтчбек Audi A3

На российский авторынок по схеме параллельного импорта привезли немецкий хэтчбек Audi A3, стоимость которого составляет 3,9 миллиона рублей, говорится в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:40+0300

2024-09-02T13:40+0300

2024-09-02T13:40+0300

россия

audi

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. На российский авторынок по схеме параллельного импорта привезли немецкий хэтчбек Audi A3, стоимость которого составляет 3,9 миллиона рублей, говорится в материале издания AutoNews.ru.Согласно изданию, автомобиль предлагается в версии Sportback 35 TFSI с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с., передним приводом и роботизированной трансмиссией.Модель разработана на основе модульной платформы MQB Evo и имеет полностью цифровую приборную панель, информационно-развлекательную систему с сенсорным дисплеем размером 10,1 дюймов и функцией распознавания голосовых команд.Кроме того, за дополнительную плату доступна мультимедиа система с сенсорным экраном размером 12,3 дюйма и проекционным дисплеем, а также спортивная S-подвеска, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240511/krossover-848060633.html

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россия, audi