Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/avstraliya-851281674.html
Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории
Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории - 02.09.2024, ПРАЙМ
Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории
Компании в Австралии столкнулись с самым продолжительным периодом падения прибыли в современной истории - она снижается уже пять кварталов подряд и сейчас... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:14+0300
2024-09-02T18:14+0300
экономика
австралия
бизнес
прибыль
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_4776fcf778d0d20814f74e14823e8261.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Компании в Австралии столкнулись с самым продолжительным периодом падения прибыли в современной истории - она снижается уже пять кварталов подряд и сейчас находится на минимумах с конца 2021 года, следует из данных австралийского бюро статистики. Так, во втором квартале 2024 года австралийские компании пятый квартал подряд фиксировали сокращение прибыли от основной деятельности (или операционная прибыль, то есть средства, которые остаются у бизнеса после вычета всех расходов на реализацию товаров или услуг). Во втором квартале темпы падения замедлились до 3,9% в годовом выражении после 8,3% кварталом ранее, достигнув минимальных с четвертого квартала 2021 года 87,9 миллиарда долларов (по текущему курсу). Настолько длительного падения в современной истории Австралии (данные доступны с 1995 года) еще не было. До этого максимальное снижение операционной прибыли местных компаний продолжалось только четыре квартала подряд - в разгар глобального финансового кризиса в июне 2009 - марте 2010 годов, а также в марте 2012 - декабре 2012 и сентябре 2014 - июне 2015 годов на фоне проблем в добывающей отрасли. Как в предыдущие периоды длительных падений основной вклад вносит добывающая отрасль - там темпы сокращения прибыли все пять кварталов находятся в двузначной области. Также три квартала уже сокращаются средства у компаний из сферы оптовой торговли. Прибыль австралийских компаний до налогообложения также падает уже пятый квартал подряд: в апреле-июле показатель сократился на 1,1%. В абсолютном выражении прибыль местных компаний до налогообложения находится на минимумах с первого квартала 2021 года - около 61,5 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240821/avstraliya-851033421.html
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78061/88/780618887_84:0:1415:998_1920x0_80_0_0_3bb4c5064ad6937a3b51b3b861d14432.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австралия, бизнес, прибыль
Экономика, АВСТРАЛИЯ, Бизнес, прибыль
18:14 02.09.2024
 
Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории

Статбюро Австралии: компании испытывают самое долгое падение прибыли в истории

© fotolia.com / Christopher HoweyСидней
Сидней - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© fotolia.com / Christopher Howey
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Компании в Австралии столкнулись с самым продолжительным периодом падения прибыли в современной истории - она снижается уже пять кварталов подряд и сейчас находится на минимумах с конца 2021 года, следует из данных австралийского бюро статистики.
Так, во втором квартале 2024 года австралийские компании пятый квартал подряд фиксировали сокращение прибыли от основной деятельности (или операционная прибыль, то есть средства, которые остаются у бизнеса после вычета всех расходов на реализацию товаров или услуг). Во втором квартале темпы падения замедлились до 3,9% в годовом выражении после 8,3% кварталом ранее, достигнув минимальных с четвертого квартала 2021 года 87,9 миллиарда долларов (по текущему курсу).
Настолько длительного падения в современной истории Австралии (данные доступны с 1995 года) еще не было. До этого максимальное снижение операционной прибыли местных компаний продолжалось только четыре квартала подряд - в разгар глобального финансового кризиса в июне 2009 - марте 2010 годов, а также в марте 2012 - декабре 2012 и сентябре 2014 - июне 2015 годов на фоне проблем в добывающей отрасли.
Как в предыдущие периоды длительных падений основной вклад вносит добывающая отрасль - там темпы сокращения прибыли все пять кварталов находятся в двузначной области. Также три квартала уже сокращаются средства у компаний из сферы оптовой торговли.
Прибыль австралийских компаний до налогообложения также падает уже пятый квартал подряд: в апреле-июле показатель сократился на 1,1%. В абсолютном выражении прибыль местных компаний до налогообложения находится на минимумах с первого квартала 2021 года - около 61,5 миллиарда долларов.
Солнечная фотоэлектрическая станция во Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
В Австралии построят крупнейший центр генерации солнечной энергии
21 августа, 12:29
 
ЭкономикаАВСТРАЛИЯБизнесприбыль
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала