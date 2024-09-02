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Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории

Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории - 02.09.2024, ПРАЙМ

Австралийский бизнес столкнулся с самым долгим падением прибыли в истории

Компании в Австралии столкнулись с самым продолжительным периодом падения прибыли в современной истории - она снижается уже пять кварталов подряд и сейчас... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T18:14+0300

2024-09-02T18:14+0300

2024-09-02T18:14+0300

экономика

австралия

бизнес

прибыль

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Компании в Австралии столкнулись с самым продолжительным периодом падения прибыли в современной истории - она снижается уже пять кварталов подряд и сейчас находится на минимумах с конца 2021 года, следует из данных австралийского бюро статистики. Так, во втором квартале 2024 года австралийские компании пятый квартал подряд фиксировали сокращение прибыли от основной деятельности (или операционная прибыль, то есть средства, которые остаются у бизнеса после вычета всех расходов на реализацию товаров или услуг). Во втором квартале темпы падения замедлились до 3,9% в годовом выражении после 8,3% кварталом ранее, достигнув минимальных с четвертого квартала 2021 года 87,9 миллиарда долларов (по текущему курсу). Настолько длительного падения в современной истории Австралии (данные доступны с 1995 года) еще не было. До этого максимальное снижение операционной прибыли местных компаний продолжалось только четыре квартала подряд - в разгар глобального финансового кризиса в июне 2009 - марте 2010 годов, а также в марте 2012 - декабре 2012 и сентябре 2014 - июне 2015 годов на фоне проблем в добывающей отрасли. Как в предыдущие периоды длительных падений основной вклад вносит добывающая отрасль - там темпы сокращения прибыли все пять кварталов находятся в двузначной области. Также три квартала уже сокращаются средства у компаний из сферы оптовой торговли. Прибыль австралийских компаний до налогообложения также падает уже пятый квартал подряд: в апреле-июле показатель сократился на 1,1%. В абсолютном выражении прибыль местных компаний до налогообложения находится на минимумах с первого квартала 2021 года - около 61,5 миллиарда долларов.

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австралия, бизнес, прибыль