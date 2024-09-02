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Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области - 02.09.2024, ПРАЙМ

Путин призвал разобраться с украинскими бандитами в Курской области

Россия всегда поддерживала идею проведения мирных переговоров, однако сейчас необходимо разобраться с украинскими бандитами, которые проникли на территорию... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T11:17+0300

2024-09-02T11:17+0300

2024-09-02T11:17+0300

политика

россия

запад

владимир путин

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КЫЗЫЛ, 2 сен - ПРАЙМ. Россия всегда поддерживала идею проведения мирных переговоров, однако сейчас необходимо разобраться с украинскими бандитами, которые проникли на территорию страны, заявил глава государства Владимир Путин."Возникнет и желание действительно, не на словах, а на деле, переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами. Мы никогда от этого не отказывались, но надо, конечно, разобраться с этими бандитами, которые забрались на территорию Российской Федерации, а именно в Курскую область, и с их попытками дестабилизировать ситуацию в приграничье в целом", - сказал президент в рамках открытого урока "Разговоры о важном", организованного в школе №20 имени Героев Отечества Кызыла.По словам президента, атаки этих "бандитов" были направлены на остановку наступательных действий российских сил на основных направлениях в Донбассе, но не были успешными.Путин отметил, что Вооруженные силы России взяли под контроль территории не только по нескольким сотням метров, а по квадратным километрам.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

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россия, запад, владимир путин