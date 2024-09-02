https://1prime.ru/20240902/delo-851280971.html

Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах

Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах - 02.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах

В деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появились новые фигуранты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:49+0300

2024-09-02T17:49+0300

2024-09-02T18:02+0300

россия

суд

минобороны рф

бронежилеты

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появились новые фигуранты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам. "Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор", — сообщило агентство со ссылкой на озвученные в суде уточненные данные обвиняемых. Отмечается, что указанным лицам вменяют часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). РИА Новости сообщило со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы, что фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ.Сейчас суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении для обвиняемых срока нахождения под стражей, добавил корреспондент агентства.

https://1prime.ru/20240902/sroki-851277316.html

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россия, суд, минобороны рф, бронежилеты