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Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах
Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах - 02.09.2024, ПРАЙМ
Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах
В деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появились новые фигуранты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:49+0300
2024-09-02T18:02+0300
россия
суд
минобороны рф
бронежилеты
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появились новые фигуранты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам. "Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор", — сообщило агентство со ссылкой на озвученные в суде уточненные данные обвиняемых. Отмечается, что указанным лицам вменяют часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). РИА Новости сообщило со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы, что фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ.Сейчас суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении для обвиняемых срока нахождения под стражей, добавил корреспондент агентства.
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россия, суд, минобороны рф, бронежилеты
РОССИЯ, суд, Минобороны РФ, бронежилеты
17:49 02.09.2024 (обновлено: 18:02 02.09.2024)
 
Стало известно о новых фигурантах в деле о некачественных бронежилетах

РИА Новости: в деле о некачественных бронежилетах появились новые фигуранты

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В деле о поставках некачественных бронежилетов для Минобороны РФ появились новые фигуранты. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда, который сейчас рассматривает вопрос о продлении ареста фигурантам.
"Семенихин Сергей, Ермаков Александр, Портянников Вячеслав, Остапенко Виктор", — сообщило агентство со ссылкой на озвученные в суде уточненные данные обвиняемых.
Отмечается, что указанным лицам вменяют часть 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
РИА Новости сообщило со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении судебные документы, что фигуранты проходят по делу о хищениях денежных средств при реализации госконтракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны РФ.
Сейчас суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении для обвиняемых срока нахождения под стражей, добавил корреспондент агентства.
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РОССИЯсудМинобороны РФбронежилеты
 
 
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