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Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности - 02.09.2024, ПРАЙМ
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности
Москва и Минск в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:29+0300
2024-09-02T18:29+0300
политика
россия
белоруссия
союзное государство
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МИНСК, 2 сен - ПРАЙМ. Москва и Минск в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. "К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", — процитировало слова Рыженкова госагентство Белта, сказанные им в ходе мероприятия во Дворце Республики, посвященного началу учебного года. Министр отметил достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии лидеров двух стран, а также правительств. По словам Рыженкова, актуализируется и выполняется программа согласованных действий в сфере внешней политики. Впечатляющие цифры были достигнуты в товарообороте и экспорте, утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства, добавил он.
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россия, белоруссия, союзное государство
Политика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Союзное государство
18:29 02.09.2024
 
Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности

Рыженков: Москва и Минск в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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МИНСК, 2 сен - ПРАЙМ. Москва и Минск в декабре подпишут договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
"К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран, где будет заложен принцип использования ядерного вооружения и обычного вооружения, а также других методов защиты обеих стран, которые входят в состав Союзного государства", — процитировало слова Рыженкова госагентство Белта, сказанные им в ходе мероприятия во Дворце Республики, посвященного началу учебного года.
Министр отметил достигнутый рекордный уровень и результативность контактов, особенно по линии лидеров двух стран, а также правительств.
По словам Рыженкова, актуализируется и выполняется программа согласованных действий в сфере внешней политики. Впечатляющие цифры были достигнуты в товарообороте и экспорте, утверждены документы, регламентирующие принятие согласованных решений по вопросам военной политики и организации вооруженной защиты Союзного государства, добавил он.
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