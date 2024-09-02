Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240902/dolg-851262635.html
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:14+0300
2024-09-02T09:14+0300
политика
россия
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский."Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — приводит его слова газета.По мнению Сикорского, Польше следует уничтожать ракеты до того, как они смогут проникнуть в ее воздушное пространство.В то же время глава Министерства национальной обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что в НАТО нет сторонников такого решения. Кроме того, ни одно государство не будет принимать такое решение самостоятельно.Ранее СМИ Сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран.
https://1prime.ru/20240830/rakety-851235441.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, украина
Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
09:14 02.09.2024
 
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России

Сикорский назвал долгом Польши сбивать российские ракеты над Украиной

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — приводит его слова газета.
По мнению Сикорского, Польше следует уничтожать ракеты до того, как они смогут проникнуть в ее воздушное пространство.
В то же время глава Министерства национальной обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что в НАТО нет сторонников такого решения. Кроме того, ни одно государство не будет принимать такое решение самостоятельно.
Ранее СМИ Сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2024
"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты
30 августа, 17:59
 
ПолитикаРОССИЯПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала