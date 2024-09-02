https://1prime.ru/20240902/dolg-851262635.html

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России

Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский. | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:14+0300

2024-09-02T09:14+0300

2024-09-02T09:14+0300

политика

россия

польша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg

ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский."Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — приводит его слова газета.По мнению Сикорского, Польше следует уничтожать ракеты до того, как они смогут проникнуть в ее воздушное пространство.В то же время глава Министерства национальной обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что в НАТО нет сторонников такого решения. Кроме того, ни одно государство не будет принимать такое решение самостоятельно.Ранее СМИ Сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран.

https://1prime.ru/20240830/rakety-851235441.html

польша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша, украина