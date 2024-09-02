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"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России - 02.09.2024, ПРАЙМ
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:14+0300
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ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ. Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил глава польского МИД Радослав Сикорский."Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — приводит его слова газета.По мнению Сикорского, Польше следует уничтожать ракеты до того, как они смогут проникнуть в ее воздушное пространство.В то же время глава Министерства национальной обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что в НАТО нет сторонников такого решения. Кроме того, ни одно государство не будет принимать такое решение самостоятельно.Ранее СМИ Сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран.
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Политика, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
"Наш долг". В Польше предложили дерзкий план против России
Сикорский назвал долгом Польши сбивать российские ракеты над Украиной
ВАРШАВА, 2 сен - ПРАЙМ.
Сбивать российские ракеты над территорией Украиный – это долг Польши. Такое мнение в беседе с Financial Times выразил
глава польского МИД Радослав Сикорский.
"Наличие членства в НАТО не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство. Это наш конституционные долг", — приводит его слова газета.
По мнению Сикорского, Польше следует уничтожать ракеты до того, как они смогут проникнуть в ее воздушное пространство.
В то же время глава Министерства национальной обороны Польши, Владислав Косиняк-Камыш, сообщил, что в НАТО нет сторонников такого решения. Кроме того, ни одно государство не будет принимать такое решение самостоятельно.
Ранее СМИ Сообщали, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по вопросу сбивания ракет над западной частью Украины и в сторону Польши, нужна поддержка нескольких стран.
"Не рассматриваем". В Польше резко ответили на просьбу Киева сбивать ракеты