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Откуда всплывают старые долги и когда их можно не платить

Откуда всплывают старые долги и когда их можно не платить - 02.09.2024, ПРАЙМ

Откуда всплывают старые долги и когда их можно не платить

Многие уповают на то, что по долгам существует трехлетний срок давности. Почему он не всегда работает? | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:00+0300

2024-09-02T08:00+0300

2024-09-02T08:00+0300

мнения аналитиков

кредит

просроченные долги

долги по кредитам

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Многие уповают на то, что по долгам существует трехлетний срок давности. Почему он не всегда работает? Исковой давностью является срок для обращения кредитором в суд за защитой своего права. Его сроки и порядок применения регулируются главой 12 ГК РФ. Общий срок исковой давности составляет три года. Его течение начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. А по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока начинается по окончании срока исполнения. При нарушении заемщиком условий договора потребительского кредита по срокам возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью более чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных дней, либо в случае нарушения заемщиком условий договора кредита, заключенного на срок менее чем 60 календарных дней, по сроку возврата сумм основного долга и (или) уплаты процентов продолжительностью более чем 10 календарных дней, кредитор вправе потребовать досрочного возврата оставшейся суммы вместе с причитающимися процентами или расторжения договора. В этом случае кредитор заявит уже всю сумму долга ко взысканию, соответственно, срок исковой давности начнется с даты направления соответствующего требования. А если в уведомлении кредитора был указан срок для исполнения требования – то с даты наступления указанного срока. Тем самым срок исковой давности определяется отдельно по каждому неисполненному обязательству должника даже в рамках одного договора. Требование кредитора о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Таким образом, истечение срока давности не означает, что долг перестает существовать. Этот факт влияет лишь на возможности кредитора взыскать долг в суде, и то лишь если должник заявит о пропуске срока исковой давности, так как это является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Суд по своей инициативе не вправе применять указанное основание для отказа в иске. И в этой части возникают основные сложности для должника: как правило, кредитор подает в суд заявление о вынесении судебного приказа, которое рассматривается без вызова сторон и проведения судебного заседания. Судебный приказ выносится в течение пяти дней с момента поступления заявления в суд. Должник извещается о вынесении приказа и в течение 10 дней вправе представить возражения. Однако зачастую заемщик-должник уже не проживает по адресу, известному кредитору и указанному в заявлении о вынесении судебного приказа. Если третье лицо получило судебное извещение, то доказать отсутствие получения судебного приказа и, соответственно, уважительности причин пропуска срока для направления возражений по нему, становится проблематичным. Как правило, среднестатистический заемщик не обладает специальными знаниями относительно порядка отмены судебного приказа, да и вообще полагает, что, поскольку кредитор не заявлял своих прав в течение нескольких лет, долг "испарился". Поэтому возбуждение исполнительного производства на основании судебного приказа, списание денежных средств и (или) арест имущества спустя несколько лет после невозврата долга по договору кредита (займа) становится для него большим и неприятным сюрпризом из серии "никогда такого не было и вот на тебе опять". Кроме того, течение срока прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После этого срок отсчитывается заново, а время, истекшее до перерыва, не засчитывается. В качестве признания долга суд может рассмотреть даже обращение заемщика к кредитору за получением отсрочки/рассрочки исполнения или частичное погашение задолженности. В случае уступки права требования другому лицу (передачи долга новому кредитору) срок исковой давности продолжает течь в общем порядке, поскольку перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления. Однако это не означает, что новый кредитор не имеет права взаимодействовать с должником в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством телефонных переговоров, отправки смс-сообщений и т.д., поскольку физически долг продолжает существовать за пределами срока исковой давности и никуда не исчезает из кредитной истории. Чтобы не оказаться в положении должника спустя годы после непогашения задолженности по кредиту, важно понимать, что с течением времени долг не прекращает своего существования, и рано или поздно кредитор заявит о его взыскании, в том числе в судебном порядке. Поэтому лучшей стратегией будет взаимодействие с текущим кредитором, обсуждение возможных вариантов погашения задолженности и заключение соглашения о реструктуризации с определением комфортного графика платежей. Если связь с кредитором потеряна, необходимо регулярно отслеживать информацию о судебных процессах и исполнительных производствах в отношении себя в открытых источниках (сайт суда по прошлому и текущему месту жительства, банк данных исполнительных производств ФССП России, Госуслуги), чтобы успеть заявить в суде о пропуске кредитором срока исковой давности. В Если не успели, будьте готовы обосновать уважительность причин пропуска. Автор - Эльман Мехтиев, основатель сервиса "Кредчек".

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Эльман Мехтиев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850359613_0:1:959:959_100x100_80_0_0_243dad4b4b348c53cd8b639d96968d4d.jpg

Эльман Мехтиев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850359613_0:1:959:959_100x100_80_0_0_243dad4b4b348c53cd8b639d96968d4d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Эльман Мехтиев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/17/850359613_0:1:959:959_100x100_80_0_0_243dad4b4b348c53cd8b639d96968d4d.jpg

мнения аналитиков, кредит, просроченные долги, долги по кредитам