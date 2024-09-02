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Лавров назвал Дурова "слишком свободным" - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Лавров назвал Дурова "слишком свободным"
Лавров назвал Дурова "слишком свободным" - 02.09.2024, ПРАЙМ
Лавров назвал Дурова "слишком свободным"
Основатель Telegram Павел Дуров не прислушался к советам Запада относительно модерации контента на своей платформе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:21+0300
2024-09-02T13:21+0300
россия
сергей лавров
павел дуров
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров не прислушался к советам Запада относительно модерации контента на своей платформе, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища", - отметил министр.По словам Лаврова, это не единичный случай, и привел пример судебного иска, поданного сенатом США против главы компании Meta*, Марка Цукерберга, который согласился сотрудничать с властями.Министр считает, что действия Запада в отношении Telegram напоминают злоупотребление глобализацией и стремление оставаться монополистом в данной области. В связи с этим, Лавров предложил разработать общие добровольные принципы регулирования.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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россия, сергей лавров, павел дуров
РОССИЯ, Сергей Лавров, Павел Дуров
13:21 02.09.2024
 
Лавров назвал Дурова "слишком свободным"

Лавров: Дуров был слишком свободным и не послушал Запад о модерации Telegram

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Глава МИД РФ С. Лавров выступил перед студентами МГИМО
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Основатель Telegram Павел Дуров не прислушался к советам Запада относительно модерации контента на своей платформе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища", - отметил министр.
По словам Лаврова, это не единичный случай, и привел пример судебного иска, поданного сенатом США против главы компании Meta*, Марка Цукерберга, который согласился сотрудничать с властями.
Министр считает, что действия Запада в отношении Telegram напоминают злоупотребление глобализацией и стремление оставаться монополистом в данной области. В связи с этим, Лавров предложил разработать общие добровольные принципы регулирования.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.08.2024
Песков прокомментировал дело Дурова во Франции
31 августа, 16:35
 
РОССИЯСергей ЛавровПавел Дуров
 
 
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