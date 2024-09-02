https://1prime.ru/20240902/durov-851279561.html
Прокуратура Парижа раскрыла детали освобождения Павла Дурова
Прокуратура Парижа раскрыла детали освобождения Павла Дурова - 02.09.2024, ПРАЙМ
Прокуратура Парижа раскрыла детали освобождения Павла Дурова
По нормам судебного надзора создатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу до завершения расследования по делу. Данные о месте... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:01+0300
2024-09-02T17:01+0300
2024-09-02T17:02+0300
павел дуров
мессенджер telegram
франция
прокуратура
задержание
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ПАРИЖ, 2 сен – ПРАЙМ. По нормам судебного надзора создатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу до завершения расследования по делу. Данные о месте проживания Дуров обязан сообщить следственному судье, рассказали в прокуратуре Парижа. Предприниматель также обязан дважды в неделю являться в комиссариат полиции для отметок.В прокуратуре столицы также уточнили, что слушание по делу основателя мессенджера может продлиться вплоть до нескольких месяцев."Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания", - уточнили в ведомстве.Вечером 28 августа Дуров был выпущен под залог в размере 5 миллионов евро.Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
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павел дуров, мессенджер telegram, франция, прокуратура, задержание
Павел Дуров, мессенджер Telegram, ФРАНЦИЯ, прокуратура, задержание
Прокуратура Парижа раскрыла детали освобождения Павла Дурова
Прокуратура Парижа: Дуров будет вносить залог в размере 5 миллионов евро частями
ПАРИЖ, 2 сен – ПРАЙМ. По нормам судебного надзора создатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу до завершения расследования по делу. Данные о месте проживания Дуров обязан сообщить следственному судье, рассказали в прокуратуре Парижа.
Предприниматель также обязан дважды в неделю являться в комиссариат полиции для отметок.
В прокуратуре столицы также уточнили, что слушание по делу основателя мессенджера может продлиться вплоть до нескольких месяцев.
"Прокуратура примет постановление либо о прекращении дела, либо о передаче дела в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи, в свою очередь, выносят постановление о прекращении дела или организации слушания", - уточнили в ведомстве.
Лавров назвал Дурова "слишком свободным"
Вечером 28 августа Дуров был выпущен под залог в размере 5 миллионов евро.
Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это событие вызвало широкую критику общественности во многих странах. Во Франции Дурова подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в частности, в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.