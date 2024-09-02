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Автоэксперт объяснил, с каким двигателем нужно выбирать автомобиль - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт объяснил, с каким двигателем нужно выбирать автомобиль
Автоэксперт объяснил, с каким двигателем нужно выбирать автомобиль - 02.09.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт объяснил, с каким двигателем нужно выбирать автомобиль
Глава автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман в беседе с "РГ" объяснил, на что нужно следует, выбирая между автомобилем с турбированным двигателем... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T11:16+0300
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Глава автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман в беседе с "РГ" объяснил, на что нужно следует, выбирая между автомобилем с турбированным двигателем и атмосферным.Он отметил, что "атмосферник" не имеет дополнительных нагрузок, тогда как двигатель с турбонаддувом — высокотемпературный, в связи с чем постоянно перегружен."Нужно понимать, что за хорошие стартовые характеристики – ускорение, перестроение, обгон – приходится чем-то платить", — предупредил эксперт.По его мнению, наилучший вариант для заядлых автомобилистов, которые "живут" на трассе, - двигатель с турбонаддувом. При этом Гоман отметил, что и в стане "атмосферников" найдутся "достойные трехлитровые варианты".Оба двигателя расходуют топливо приблизительно одинаково, а надежность мотора зависит в первую очередь от "водительской гигиены", подчеркнул глава автосервиса и порекомендовал проверять "движок" как минимум раз в полгода – тогда не будет никаких проблем.
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двигатель, рекомендации
двигатель, рекомендации
11:16 02.09.2024 (обновлено: 11:17 02.09.2024)
 
Автоэксперт объяснил, с каким двигателем нужно выбирать автомобиль

Fit Service: вид двигателя в авто следует выбирать исходя из собственных целей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗавод по производству автомобилей Renault
Завод по производству автомобилей Renault - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. Глава автосервиса Fit Service "Павелецкая" Александр Гоман в беседе с "РГ" объяснил, на что нужно следует, выбирая между автомобилем с турбированным двигателем и атмосферным.
Он отметил, что "атмосферник" не имеет дополнительных нагрузок, тогда как двигатель с турбонаддувом — высокотемпературный, в связи с чем постоянно перегружен.
"Нужно понимать, что за хорошие стартовые характеристики – ускорение, перестроение, обгон – приходится чем-то платить", — предупредил эксперт.
По его мнению, наилучший вариант для заядлых автомобилистов, которые "живут" на трассе, - двигатель с турбонаддувом. При этом Гоман отметил, что и в стане "атмосферников" найдутся "достойные трехлитровые варианты".
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Оба двигателя расходуют топливо приблизительно одинаково, а надежность мотора зависит в первую очередь от "водительской гигиены", подчеркнул глава автосервиса и порекомендовал проверять "движок" как минимум раз в полгода – тогда не будет никаких проблем.
 
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