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"Системный оператор" ожидает ощутимое снижение электроемкости ВВП в России

"Системный оператор" ожидает ощутимое снижение электроемкости ВВП в России - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Системный оператор" ожидает ощутимое снижение электроемкости ВВП в России

"Системный оператор ЕЭС" (СО, энергодиспетчер РФ) прогнозирует ощутимое снижение электроемкости ВВП в России после 2036 года, сообщил директор по развитию ЕЭС – | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T16:17+0300

2024-09-02T16:17+0300

2024-09-02T16:17+0300

энергетика

россия

электричество

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. "Системный оператор ЕЭС" (СО, энергодиспетчер РФ) прогнозирует ощутимое снижение электроемкости ВВП в России после 2036 года, сообщил директор по развитию ЕЭС – руководитель дирекции "Системного оператора" Денис Пилениекс, комментируя проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, представленный на общественное обсуждение в конце августа. "Вопросы энергоэффективности не могут не учитываться при прогнозировании энергопотребления. У нас, например, в проекте генеральной схемы учтено, что последняя шестилетка - с 2036 года до 2042 года - будет характеризоваться достаточно серьезным снижением электроемкости всего ВВП в стране в целом. До 2036 года мы не ожидаем прорывных технологий, но после 2036 годы мы ожидаем снижения электроемкости ВВП на 27% относительно текущего уровня, что соответствует примерно цифре 1,6% в год на весь период генеральной схемы", - пояснил он в ходе открытого интервью. При этом он отметил, что снижение электроемкости будет отчасти компенсировано ростом энергопотребления отдельных предприятий и отраслей, например, электротранспортом, развитием электроотопления. И это компенсирует в какой-то мере снижение электроемкости. Эти цифры среднегодовые, которые мы называем, это цифры уже скомпенсированные дополнительным ростом потребления, электрификации всей промышленности. Если бы не энергосбережение и не энергоэффективность, рост бы был еще больший", - отметил он. По прогнозу СО, потребление электроэнергии к 2042 году увеличится с 1138 до 1453 миллиарда кВт.ч со среднегодовым темпом прироста в 2023–2030 годах на уровне 2,1%, в 2023–2042 годах – 1,3%. Потребление мощности за тот же период возрастет со 171 до 208 ГВт со среднегодовым темпом прироста в 2023–2030 годах 1,4%, в 2023-2042 годах – 1%.

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россия, электричество