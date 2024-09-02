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В Эстонии рассказали об увеличении оборонных расходов
В Эстонии рассказали об увеличении оборонных расходов - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Эстонии рассказали об увеличении оборонных расходов
Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи, сообщил в понедельник министр обороны... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:53+0300
2024-09-02T18:53+0300
2024-09-02T18:53+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи, сообщил в понедельник министр обороны страны Ханно Певкур. В июле Певкур заявлял, что Эстония планирует тратить на оборону более 4% ВВП с 2026 года. "Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, ...что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности", - приводит слова эстонского министра телерадиовещательная компания ERR. Как сообщает ERR, в таком случае при нынешнем оборонном бюджете Эстонии в 1,34 миллиарда евро расходы на оборону могут возрасти на 250-500 миллионов евро в год. Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования. Экс-министр рассказал в эфире телерадиокомпании ERR о новой оборонной концепции Эстонии, согласно которой, как утверждается, эстонские силы при определенных обстоятельствах смогут атаковать войска на территории России.
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эстония, ввп, расходы на оборону
Экономика, ЭСТОНИЯ, ВВП, расходы на оборону
В Эстонии рассказали об увеличении оборонных расходов
Певкур: Эстония может увеличить оборонные расходы до 5% ВВП
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Эстония может увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП на основе нового плана обороны НАТО по усилению военной мощи, сообщил в понедельник министр обороны страны Ханно Певкур.
В июле Певкур заявлял, что Эстония планирует тратить на оборону более 4% ВВП с 2026 года.
"Если мы захотим исходить только из того, что записано в планах, то я бы рискнул предположить, ...что в долгосрочной перспективе расходы на оборону должны быть примерно в диапазоне 4,5-5% ВВП, чтобы у нас были все желаемые возможности", - приводит слова эстонского министра телерадиовещательная компания ERR.
Как сообщает ERR, в таком случае при нынешнем оборонном бюджете Эстонии в 1,34 миллиарда евро расходы на оборону могут возрасти на 250-500 миллионов евро в год.
Ранее бывший министр обороны Эстонии, член парламентской фракции "Партии реформ" Калле Лаанет аргументировал необходимость увеличения оборонных расходов "угрозой со стороны РФ", но не привел никаких доказательств ее существования. Экс-министр рассказал в эфире телерадиокомпании ERR о новой оборонной концепции Эстонии, согласно которой, как утверждается, эстонские силы при определенных обстоятельствах смогут атаковать войска на территории России.
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