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Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией - 02.09.2024, ПРАЙМ

Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Возводимый на границе между Финляндией и Россией забор будет высотой в 3,5 метра, то есть на полметра выше изначально запланированного. Об этом сообщила в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T15:17+0300

2024-09-02T15:17+0300

2024-09-02T15:17+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Возводимый на границе между Финляндией и Россией забор будет высотой в 3,5 метра, то есть на полметра выше изначально запланированного. Об этом сообщила в понедельник пограничная охрана Финляндии. "Опыт показал, что в конструкцию ограждения были внесены незначительные изменения. Забор будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас строительство забора ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, протяженность которого составляет 17 километров. Основной частью проекта является забор протяженностью 200 километров. Он должен завершиться к лету 2026 года. В основном ограждение возведут на юго-восточной границе, где находятся самые загруженные КПП. Строительство забора по всей протяженности 1300-километрой границы с РФ не планируется. Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.

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финляндия, россия, российско-финская граница, забор