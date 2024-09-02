Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией - 02.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240902/finlyandiya-851274992.html
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией - 02.09.2024, ПРАЙМ
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией
Возводимый на границе между Финляндией и Россией забор будет высотой в 3,5 метра, то есть на полметра выше изначально запланированного. Об этом сообщила в... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T15:17+0300
2024-09-02T15:17+0300
политика
финляндия
россия
российско-финская граница
забор
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Возводимый на границе между Финляндией и Россией забор будет высотой в 3,5 метра, то есть на полметра выше изначально запланированного. Об этом сообщила в понедельник пограничная охрана Финляндии. "Опыт показал, что в конструкцию ограждения были внесены незначительные изменения. Забор будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения", — говорится в сообщении на сайте ведомства. Отмечается, что сейчас строительство забора ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, протяженность которого составляет 17 километров. Основной частью проекта является забор протяженностью 200 километров. Он должен завершиться к лету 2026 года. В основном ограждение возведут на юго-восточной границе, где находятся самые загруженные КПП. Строительство забора по всей протяженности 1300-километрой границы с РФ не планируется. Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
https://1prime.ru/20240828/tovar-851181129.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e209f98c5d859c0340400976aff394b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, россия, российско-финская граница, забор
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, российско-финская граница, Забор
15:17 02.09.2024
 
Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией

Погранохрана Финляндии: высота строящегося забора на границе с РФ составит 3,5 м

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Возводимый на границе между Финляндией и Россией забор будет высотой в 3,5 метра, то есть на полметра выше изначально запланированного. Об этом сообщила в понедельник пограничная охрана Финляндии.
"Опыт показал, что в конструкцию ограждения были внесены незначительные изменения. Забор будет на полметра выше (3,5 метра) и плотнее, чтобы повысить эффективность заграждения", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что сейчас строительство забора ведется на участке Нуйямаа-Вайниккала, протяженность которого составляет 17 километров.
Основной частью проекта является забор протяженностью 200 километров. Он должен завершиться к лету 2026 года. В основном ограждение возведут на юго-восточной границе, где находятся самые загруженные КПП. Строительство забора по всей протяженности 1300-километрой границы с РФ не планируется.
Финляндия стала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Власти страны не раз обвиняли Москву в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в ЕС и назвала подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2024
СМИ раскрыли, на какие товары повысится стоимость в Финляндии
28 августа, 15:56
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯРОССИЯроссийско-финская границаЗабор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала