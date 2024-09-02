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США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев - 02.09.2024, ПРАЙМ
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США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев
США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев - 02.09.2024, ПРАЙМ
США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев
США совместно со своими союзниками специально накаляют обстановку у российских границ, проверяя обороноспособность страны, считает помощник президента РФ,... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T17:19+0300
2024-09-02T17:20+0300
политика
сша
нато
япония
россия
азиатско-тихоокеанский регион
тихоокеанское партнерство
николай патрушев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. США совместно со своими союзниками специально накаляют обстановку у российских границ, проверяя обороноспособность страны, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов", - рассказал помощник российского президента.При этом, подчеркнул он, подобные провокации не останутся без ответа со стороны Москвы. Так, российская морская политика предполагает дальнейшее развитие системы базирования Тихоокеанского флота, оснащения дальней авиации и ракетных войск модернизированным оружием и так далее.Россия, как и прежде, остается приверженной партнерству на основе баланса интересов и взаимовыгодных отношений, а также консолидации усилий по обеспечению международной безопасности, уточнил Патрушев.При этом, подчеркнул государственный деятель, США стремятся расширить сферы своего влияния путем превращения Японии в восточный филиал НАТО."Так, стратегия национальной безопасности Японии, принятая в 2022 году, предусматривает значительное усиление военно-морских сил", - отметил он. Кроме того, финансирование и техническое оснащение японских подразделений ежегодно увеличиваются.
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сша, нато, япония, россия, азиатско-тихоокеанский регион, тихоокеанское партнерство, николай патрушев
Политика, США, НАТО, ЯПОНИЯ, РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Тихоокеанское партнерство, Николай Патрушев
17:19 02.09.2024 (обновлено: 17:20 02.09.2024)
 
США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев

Патрушев: РФ в ответ на действия США и Японии будет развивать Тихоокеанский флот

© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон Знание. Первые. Трек "Суверенитет" Поток 1
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© РИА Новости . Фотохост-агентство "РИА Новости"/Кирилл Зыков
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. США совместно со своими союзниками специально накаляют обстановку у российских границ, проверяя обороноспособность страны, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов", - рассказал помощник российского президента.
При этом, подчеркнул он, подобные провокации не останутся без ответа со стороны Москвы. Так, российская морская политика предполагает дальнейшее развитие системы базирования Тихоокеанского флота, оснащения дальней авиации и ракетных войск модернизированным оружием и так далее.
Россия, как и прежде, остается приверженной партнерству на основе баланса интересов и взаимовыгодных отношений, а также консолидации усилий по обеспечению международной безопасности, уточнил Патрушев.
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При этом, подчеркнул государственный деятель, США стремятся расширить сферы своего влияния путем превращения Японии в восточный филиал НАТО.
"Так, стратегия национальной безопасности Японии, принятая в 2022 году, предусматривает значительное усиление военно-морских сил", - отметил он. Кроме того, финансирование и техническое оснащение японских подразделений ежегодно увеличиваются.
 
ПолитикаСШАНАТОЯПОНИЯРОССИЯАзиатско-Тихоокеанский регионТихоокеанское партнерствоНиколай Патрушев
 
 
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