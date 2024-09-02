https://1prime.ru/20240902/flot-851279969.html

США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев

США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев - 02.09.2024, ПРАЙМ

США специально нагнетают ситуацию у границ России, заявил Патрушев

США совместно со своими союзниками специально накаляют обстановку у российских границ, проверяя обороноспособность страны, считает помощник президента РФ,... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T17:19+0300

2024-09-02T17:19+0300

2024-09-02T17:20+0300

политика

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азиатско-тихоокеанский регион

тихоокеанское партнерство

николай патрушев

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. США совместно со своими союзниками специально накаляют обстановку у российских границ, проверяя обороноспособность страны, считает помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев."Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование нашей хозяйственной деятельности в северных широтах. На Западе раздаются призывы закрыть нашей стране Балтийское море и выход через него в Атлантику. Черное море НАТО объявил зоной только своих интересов", - рассказал помощник российского президента.При этом, подчеркнул он, подобные провокации не останутся без ответа со стороны Москвы. Так, российская морская политика предполагает дальнейшее развитие системы базирования Тихоокеанского флота, оснащения дальней авиации и ракетных войск модернизированным оружием и так далее.Россия, как и прежде, остается приверженной партнерству на основе баланса интересов и взаимовыгодных отношений, а также консолидации усилий по обеспечению международной безопасности, уточнил Патрушев.При этом, подчеркнул государственный деятель, США стремятся расширить сферы своего влияния путем превращения Японии в восточный филиал НАТО."Так, стратегия национальной безопасности Японии, принятая в 2022 году, предусматривает значительное усиление военно-морских сил", - отметил он. Кроме того, финансирование и техническое оснащение японских подразделений ежегодно увеличиваются.

https://1prime.ru/20240902/putin-851279841.html

сша

япония

азиатско-тихоокеанский регион

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сша, нато, япония, россия, азиатско-тихоокеанский регион, тихоокеанское партнерство, николай патрушев