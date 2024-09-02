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Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома" - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"
Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома" - 02.09.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"
Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", рассказала журналистам управляющий директор рынка... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T05:10+0300
2024-09-02T05:10+0300
экономика
мосбиржа
вечные фьючерсы
запуск
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. "Мы постепенно добавляем новые фьючерсы на акции, потому что огромный спрос на акции на фондовом рынке порождает спрос на производные на них. Смотрим на новые и востребованные бумаги на спот рынке и на срочном запускаем фьючерсы и опционы на них", - сказала она. "Сейчас находится в работе фьючерс на акции "Распадской", а также вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", которые мы планируем запустить до конца этого года", - добавила Патрикеева. По ее словам, на сегодняшний день в торгах на срочном рынке Московской биржи находятся около 230 инструментов. "В прошлом году мы запустили всего 37 новых инструментов, в этом году уже 22, и еще 20 новых инструментов находятся в различной стадии проработки", - сказала она. Вечный фьючерс – это однодневный производный финансовый инструмент срочного рынка Московской биржи с ежедневным автоматическим продлением.
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мосбиржа, вечные фьючерсы, запуск
Экономика, Мосбиржа, вечные фьючерсы, запуск
05:10 02.09.2024
 
Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
"Мы постепенно добавляем новые фьючерсы на акции, потому что огромный спрос на акции на фондовом рынке порождает спрос на производные на них. Смотрим на новые и востребованные бумаги на спот рынке и на срочном запускаем фьючерсы и опционы на них", - сказала она.
"Сейчас находится в работе фьючерс на акции "Распадской", а также вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", которые мы планируем запустить до конца этого года", - добавила Патрикеева.
По ее словам, на сегодняшний день в торгах на срочном рынке Московской биржи находятся около 230 инструментов. "В прошлом году мы запустили всего 37 новых инструментов, в этом году уже 22, и еще 20 новых инструментов находятся в различной стадии проработки", - сказала она.
Мосбиржа.
Мосбиржа понизила границу ценового коридора дешевеющих акций Globaltrans
30 августа, 10:46
Вечный фьючерс – это однодневный производный финансовый инструмент срочного рынка Московской биржи с ежедневным автоматическим продлением.
 
ЭкономикаМосбиржавечные фьючерсызапуск
 
 
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