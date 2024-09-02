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Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома" - 02.09.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа намерена запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома"

Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", рассказала журналистам управляющий директор рынка... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T05:10+0300

2024-09-02T05:10+0300

2024-09-02T05:10+0300

экономика

мосбиржа

вечные фьючерсы

запуск

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Московская биржа планирует до конца года запустить вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", рассказала журналистам управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. "Мы постепенно добавляем новые фьючерсы на акции, потому что огромный спрос на акции на фондовом рынке порождает спрос на производные на них. Смотрим на новые и востребованные бумаги на спот рынке и на срочном запускаем фьючерсы и опционы на них", - сказала она. "Сейчас находится в работе фьючерс на акции "Распадской", а также вечные фьючерсы на акции Сбербанка и "Газпрома", которые мы планируем запустить до конца этого года", - добавила Патрикеева. По ее словам, на сегодняшний день в торгах на срочном рынке Московской биржи находятся около 230 инструментов. "В прошлом году мы запустили всего 37 новых инструментов, в этом году уже 22, и еще 20 новых инструментов находятся в различной стадии проработки", - сказала она. Вечный фьючерс – это однодневный производный финансовый инструмент срочного рынка Московской биржи с ежедневным автоматическим продлением.

https://1prime.ru/20240830/mosbirzha-851221611.html

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мосбиржа, вечные фьючерсы, запуск