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Евросоюз наращивает импорт российского газа
Евросоюз наращивает импорт российского газа - 02.09.2024, ПРАЙМ
Евросоюз наращивает импорт российского газа
Импорт российского газа в страны Евросоюза продолжает расти, его доля в общем импорте объединения достигает 15%, заявил РИА Новости директор департамента... | 02.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт российского газа в страны Евросоюза продолжает расти, его доля в общем импорте объединения достигает 15%, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "При этом, несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. В целом же на данный момент российский газ в общем импорте объединения достигает 15%", - сказал он в интервью агентству. Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, газ, ес
Экономика, РОССИЯ, Газ, ЕС
Евросоюз наращивает импорт российского газа
МИД РФ: импорт газа из РФ в ЕС продолжает расти - его доля достигает 15%
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Импорт российского газа в страны Евросоюза продолжает расти, его доля в общем импорте объединения достигает 15%, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"При этом, несмотря на принятый в мае 2022 года план ЕС по сокращению импорта углеводородов из России, европейская торговая статистика демонстрирует, что импорт российского газа в страны Евросоюза имеет тенденцию к росту. Так, в первом полугодии этого года ЕС импортировал больше природного газа из России, чем за январь-июнь 2023 года. В целом же на данный момент российский газ в общем импорте объединения достигает 15%", - сказал он в интервью агентству.
Евросоюз в марте 2022 года разработал план RePowerEU, в котором изложены меры по поэтапному снижению импорта топлива из России, повышению надежности энергоснабжения и поддержке зеленого перехода, предложив дальнейшие меры по снижению спроса на газ и электроэнергию.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 2%
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.