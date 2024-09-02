https://1prime.ru/20240902/gaz-851260957.html

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США - 02.09.2024, ПРАЙМ

"Символизм огромен". Cтало известно о провале антироссийского плана США

Россия обогнала Соединенные Штаты по поставкам газа в страны Европы во втором квартале этого года, несмотря на все усилия американской стороны, говорится в... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T08:20+0300

2024-09-02T08:20+0300

2024-09-02T08:20+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Россия обогнала Соединенные Штаты по поставкам газа в страны Европы во втором квартале этого года, несмотря на все усилия американской стороны, говорится в материале Welt."Во втором квартале этого года объемы поставок из России вновь опередили объемы поставок из США. <...> Теперь Россия занимает второе место даже без "Северного потока", — отметил обозреватель издания Даниэль Ветцель.По мнению автора публикации, с 2019 года Вашингтон пытается убедить своих союзников перейти на американский газ вместо российского, однако европейские страны не спешат отказываться от газа из России, так как многие из них сильно от него зависят.Так, Австрия покрывает большую часть своих потребностей именно российским газом, и "символизм здесь огромен".Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года ЕС импортировал больше природного газа из России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В 2022 году многие европейские страны оказались без газа от "Газпрома". Прекратились поставки в несколько стран, в основном по причинам, связанным с оплатой и техническими проблемами.

https://1prime.ru/20240828/ukraina-851186698.html

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