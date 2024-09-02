https://1prime.ru/20240902/gaz-851262236.html
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией - 02.09.2024, ПРАЙМ
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
Греция в 2023 году в 4 раза нарастила закупки газа из России, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:03+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Греция в 2023 году в 4 раза нарастила закупки газа из России, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский новостному агентству РИА Новости. "Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - подчеркнул дипломат. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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греция, газ, поставки, россия
Энергетика, ГРЕЦИЯ, Газ, поставки, РОССИЯ
В МИД рассказали о росте закупок российского газа Грецией
МИД: Греция в 2023 году в четыре раза увеличила закупки российского газа
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Греция в 2023 году в 4 раза нарастила закупки газа из России, рассказал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский новостному агентству РИА Новости.
"Справедливости ради надо сказать, что эти показатели существенно ниже уровней до 2022 года, однако факты, как говорится, налицо", - подчеркнул дипломат.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Франция удвоила закупки российского СПГ