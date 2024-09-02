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"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране - 02.09.2024, ПРАЙМ
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"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране
"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране - 02.09.2024, ПРАЙМ
"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране
В связи с болезненными поражениями правящей коалиции на местных парламентских выборах в землях Тюрингия и Саксония возникает угрозу для коалиционного -... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:14+0300
2024-09-02T09:14+0300
политика
германия
парламентские выборы
олаф шольц
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В связи с болезненными поражениями правящей коалиции на местных парламентских выборах в землях Тюрингия и Саксония возникает угрозу для коалиционного - "светофорного" - правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, утверждается в публикации издания Focus.Как отмечается в материале, "выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине".Более того, авторы статьи считают, что "Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу". Причем эта катастрофа, как указывается в публикации, стала закономерным итогом невнимания правящих элит к проблемам простых граждан Германии на востоке страны, включая вмешательство ФРГ в конфликт на Украине, против которого выступают оппозиционные силы.При этом авторы предупреждают правительство Шольца, что в конце концов оно будет вынуждено считаться со сторонниками "Альтернативы для Германии", "Союза Сары Вагенкнехт" и "Левой партии", которые призывают к изменению политического курса Берлина."Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — подытоживают авторы статьи.
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германия, парламентские выборы, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, парламентские выборы, Олаф Шольц
09:14 02.09.2024
 
"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране

Focus: неудачи на местных выборах на востоке ФРГ ударили по коалиции Шольца

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВыборы в Бундестаг
Выборы в Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В связи с болезненными поражениями правящей коалиции на местных парламентских выборах в землях Тюрингия и Саксония возникает угрозу для коалиционного - "светофорного" - правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, утверждается в публикации издания Focus.
Как отмечается в материале, "выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине".
Более того, авторы статьи считают, что "Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу". Причем эта катастрофа, как указывается в публикации, стала закономерным итогом невнимания правящих элит к проблемам простых граждан Германии на востоке страны, включая вмешательство ФРГ в конфликт на Украине, против которого выступают оппозиционные силы.
При этом авторы предупреждают правительство Шольца, что в конце концов оно будет вынуждено считаться со сторонниками "Альтернативы для Германии", "Союза Сары Вагенкнехт" и "Левой партии", которые призывают к изменению политического курса Берлина.
%Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Правая партия АдГ показала сильные результаты на региональных выборах
05:38
"Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — подытоживают авторы статьи.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯпарламентские выборыОлаф Шольц
 
 
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