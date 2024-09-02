https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html

"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране

"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране - 02.09.2024, ПРАЙМ

"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране

В связи с болезненными поражениями правящей коалиции на местных парламентских выборах в землях Тюрингия и Саксония возникает угрозу для коалиционного -... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:14+0300

2024-09-02T09:14+0300

2024-09-02T09:14+0300

политика

германия

парламентские выборы

олаф шольц

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МОСКВА, 2 сен – ПРАЙМ. В связи с болезненными поражениями правящей коалиции на местных парламентских выборах в землях Тюрингия и Саксония возникает угрозу для коалиционного - "светофорного" - правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца, утверждается в публикации издания Focus.Как отмечается в материале, "выборы в Саксонии и Тюрингии нанесли тяжелый удар по коалиционному правительству в Берлине".Более того, авторы статьи считают, что "Либералы, и без того слабейшая часть коалиции Олафа Шольца, потерпели катастрофу". Причем эта катастрофа, как указывается в публикации, стала закономерным итогом невнимания правящих элит к проблемам простых граждан Германии на востоке страны, включая вмешательство ФРГ в конфликт на Украине, против которого выступают оппозиционные силы.При этом авторы предупреждают правительство Шольца, что в конце концов оно будет вынуждено считаться со сторонниками "Альтернативы для Германии", "Союза Сары Вагенкнехт" и "Левой партии", которые призывают к изменению политического курса Берлина."Перспектива столкнуться с внепарламентской оппозицией на федеральных выборах чуть более чем через год, вероятно, поставит действующее правительство на грань выживания", — подытоживают авторы статьи.

https://1prime.ru/20240902/vybory-851258877.html

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германия, парламентские выборы, олаф шольц