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Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ
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Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:44+0300
2024-09-02T09:44+0300
политика
германия
олаф шольц
адг
экстремизм
выборы в германии
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", - подчеркнул политик в интервью новостному агентству Reuter. Канцлер назвал результаты выборов в федеральных землях "горькими". В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.
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германия, олаф шольц, адг, экстремизм, выборы в германии
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, АдГ, экстремизм, Выборы в Германии
09:44 02.09.2024
 
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии

Шольц после выборов в Тюрингии и Саксонии призвал создать правительства без АдГ

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", - подчеркнул политик в интервью новостному агентству Reuter.
Канцлер назвал результаты выборов в федеральных землях "горькими".
В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.
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"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране
09:14
Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯОлаф ШольцАдГэкстремизмВыборы в Германии
 
 
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