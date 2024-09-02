https://1prime.ru/20240902/germaniya-851263376.html

Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии

Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ

Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии

Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:44+0300

2024-09-02T09:44+0300

2024-09-02T09:44+0300

политика

германия

олаф шольц

адг

экстремизм

выборы в германии

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", - подчеркнул политик в интервью новостному агентству Reuter. Канцлер назвал результаты выборов в федеральных землях "горькими". В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.

https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html

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германия, олаф шольц, адг, экстремизм, выборы в германии