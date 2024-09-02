https://1prime.ru/20240902/germaniya-851263376.html
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии - 02.09.2024, ПРАЙМ
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии
Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:44+0300
2024-09-02T09:44+0300
2024-09-02T09:44+0300
политика
германия
олаф шольц
адг
экстремизм
выборы в германии
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/82/836808260_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_12e193fc72bca26701dd29ad2dd5d3c6.jpg
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ)."Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", - подчеркнул политик в интервью новостному агентству Reuter. Канцлер назвал результаты выборов в федеральных землях "горькими". В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.
https://1prime.ru/20240902/germaniya-851262503.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83680/82/836808260_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_24d343cbe63049711716234b4466a1c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, олаф шольц, адг, экстремизм, выборы в германии
Политика, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, АдГ, экстремизм, Выборы в Германии
Шольц отреагировал на успех оппозиции в Тюрингии и Саксонии
Шольц после выборов в Тюрингии и Саксонии призвал создать правительства без АдГ
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Действующий федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц после выборов в федеральных землях Тюрингия и Саксония призвал сформировать местные правительства без включения правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
"Все демократические партии сейчас должны создать стабильное правительство без правых экстремистов", - подчеркнул политик в интервью новостному агентству Reuter
.
Канцлер назвал результаты выборов в федеральных землях "горькими".
В Тюрингии, как свидетельствуют данные местной избирательной комиссии, АдГ получила 32 из 88 мест в местном парламенте (ландтаге) и в итоге увеличила свое присутствие в парламенте на 10 мест.
"На грани выживания". В Германии заявили о политической катастрофе в стране
Ранее сообщалось, что "Альтернатива для Германии" заняла третье место на выборах в Европарламент в стране с 14,2% голосов по итогам подсчета голосов в 289 из 400 округов.