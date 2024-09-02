https://1prime.ru/20240902/grossi-851285480.html

Гросси рассказал, зачем посетит Запорожскую АЭС

Гросси рассказал, зачем посетит Запорожскую АЭС - 02.09.2024, ПРАЙМ

Гросси рассказал, зачем посетит Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что целью его поездки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) является продолжение содействия в предотвращении ядерной... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T21:33+0300

2024-09-02T21:33+0300

2024-09-02T21:48+0300

энергетика

магатэ

рафаэль гросси

запорожская аэс

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ВЕНА, 2 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что целью его поездки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) является продолжение содействия в предотвращении ядерной аварии. Он напомнил, что прошло уже два года с момента создания миссии МАГАТЭ, которая осуществляет поддержку, оказывает помощь на ЗАЭС и призвана помочь обеспечить ядерную безопасность на крупнейшей в Европе атомной электростанции. "Я направляюсь на Запорожскую АЭС на Украине, чтобы продолжить нашу помощь и помочь предотвратить ядерную аварию", — написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х. Делегация во главе с Гросси на прошлой неделе посетила Курскую АЭС и город Курчатов. После этого визита Гросси заявил, что ситуация серьезная. По его словам, предотвращение ядерной аварии жизненно важно. Гросси также заявлял, что намерен встретиться с Владимиром Зеленским на текущей неделе в Киеве.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, недалеко от города Энергодар.

https://1prime.ru/20240902/aes-851259778.html

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магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс