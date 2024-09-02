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МИД пообещал ответить на конфискацию российских активов в США

МИД пообещал ответить на конфискацию российских активов в США - 02.09.2024, ПРАЙМ

МИД пообещал ответить на конфискацию российских активов в США

Механизм ареста американской собственности в России в ответ на конфискацию российских активов в США пока не был применен на практике, но Москва будет... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T09:02+0300

2024-09-02T09:02+0300

2024-09-02T09:04+0300

россия

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имущество

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Механизм ареста американской собственности в России в ответ на конфискацию российских активов в США пока не был применен на практике, но Москва будет действовать по принципу взаимности. Об этом агентству РИА Новости сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский."В настоящее время идет реализация положений указа в части подготовки необходимых изменений в российское законодательство. Как только эта работа будет завершена, можно будет говорить о правоприменительной практике", - заявил дипломат.По словам Биричевского, подобное решение позволит адекватно реагировать на санкционные действия США. Россия не оставит без реакции попытки ареста ее активов и последствия для Запада будут "чувствительны" для западных стран.Дипломат заключил, что российские активы в США не арестованы, а заблокированы, сохраняя за Москвой номинальное право собственности.Согласно последним данным, в США заморожены российские активы на сумму около 5 миллиардов долларов, в то время как американские инвестиции в Россию составили 9,6 миллиарда долларов на конец 2022 года.Ранее в мае глава государства Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество США или связанных лиц в России может быть арестовано по решению суда, чтобы возместить ущерб, возникающий в случае конфискации активов России или Центробанка в США. Согласно этому документу, Российская Федерация и Центральный банк имеют право обращаться в суд, если их необоснованно лишают права на имущество по решению американских властей.

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