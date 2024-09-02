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В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей - 02.09.2024, ПРАЙМ
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе снизился до 52,1 пункта с 53,6 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:17+0300
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экономика
россия
индекс pmi обрабатывающих отраслей
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе снизился до 52,1 пункта с 53,6 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia (PMI) обрабатывающих отраслей в августе составил 52,1, по сравнению с 53,6 в июле, что свидетельствует об умеренном подъеме в в российском производственном секторе. Последний показатель расширил текущую последовательность роста, начавшуюся в мае 2022 года, но это был самый медленный рост за последние несколько лет", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.
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россия, индекс pmi обрабатывающих отраслей
Экономика, РОССИЯ, индекс PMI обрабатывающих отраслей
В России снизился индекс PMI обрабатывающих отраслей
S&P: индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снизился в августе до 52,1 пункта
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в августе снизился до 52,1 пункта с 53,6 пункта в июле, говорится в сообщении агентства S&P Global.
"Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia (PMI) обрабатывающих отраслей в августе составил 52,1, по сравнению с 53,6 в июле, что свидетельствует об умеренном подъеме в в российском производственном секторе. Последний показатель расширил текущую последовательность роста, начавшуюся в мае 2022 года, но это был самый медленный рост за последние несколько лет", - говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад.
Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.