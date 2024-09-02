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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240902/indeks-851265835.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года - 02.09.2024, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года
Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T10:54+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.
https://1prime.ru/20240902/yuan-851264639.html
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мосбиржа, индекс мосбиржи, торги
Экономика, Мосбиржа, индекс Мосбиржи, Торги
10:54 02.09.2024 (обновлено: 10:56 02.09.2024)
 
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года

Рублевый индекс Мосбиржи снизился на 2,01%, до 2 597,09 пункта

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.
Юань - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Юань на Мосбирже начал неделю снижением
10:27
 
ЭкономикаМосбиржаиндекс МосбиржиТорги
 
 
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