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Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года - 02.09.2024, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов впервые с мая 2023 года

Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки. | 02.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-02T10:54+0300

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и опустился ниже 2600 пунктов по индексу Мосбиржи впервые с мая 2023 года, следует из данных торговой площадки.Рублевый индекс Мосбиржи к 10.52 мск снижается на 2,01%, до 2 597,09 пункта.

https://1prime.ru/20240902/yuan-851264639.html

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