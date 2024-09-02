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В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии
В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии - 02.09.2024, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии
Роспотребнадзор и минздрав Монголии нарастят сотрудничество в рамках борьбы с инфекциями. Планируется расширение исследований на иммунитет к кори и клещевому... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:09+0300
2024-09-02T13:09+0300
2024-09-02T13:09+0300
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инфекция
сотрудничество
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и минздрав Монголии нарастят сотрудничество в рамках борьбы с инфекциями. Планируется расширение исследований на иммунитет к кори и клещевому энцефалиту, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела в Улан-Баторе переговоры с министром здравоохранения Монголии. В ходе разговора стороны затронули результаты совместной работы в области профилактики и борьбы с чумой, а также перспективы совместной работы. Попова также передала монгольской стороне сертификат и ключи от новой мобильной лаборатории, которую доставят в страну до конца 2024 года, рассказали в ведомстве.
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россия, монголия, роспотребнадзор, инфекция, сотрудничество
РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, Роспотребнадзор, инфекция, сотрудничество
В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии
Роспотребнадзор и минздрав Монголии расширят взаимодействие по борьбе с инфекциями
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и минздрав Монголии нарастят сотрудничество в рамках борьбы с инфекциями. Планируется расширение исследований на иммунитет к кори и клещевому энцефалиту, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела в Улан-Баторе переговоры с министром здравоохранения Монголии. В ходе разговора стороны затронули результаты совместной работы в области профилактики и борьбы с чумой, а также перспективы совместной работы.
Попова также передала монгольской стороне сертификат и ключи от новой мобильной лаборатории, которую доставят в страну до конца 2024 года, рассказали в ведомстве.
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