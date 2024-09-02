https://1prime.ru/20240902/infektsii-851270846.html

В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии

В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии - 02.09.2024, ПРАЙМ

В Роспотребнадзоре рассказали о расширении сотрудничества РФ и Монголии

Роспотребнадзор и минздрав Монголии нарастят сотрудничество в рамках борьбы с инфекциями. Планируется расширение исследований на иммунитет к кори и клещевому... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:09+0300

2024-09-02T13:09+0300

2024-09-02T13:09+0300

россия

монголия

роспотребнадзор

инфекция

сотрудничество

https://cdnn.1prime.ru/img/83745/66/837456668_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_2de7681da36e99499af5f4be03df8e97.jpg

МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Роспотребнадзор и минздрав Монголии нарастят сотрудничество в рамках борьбы с инфекциями. Планируется расширение исследований на иммунитет к кори и клещевому энцефалиту, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова провела в Улан-Баторе переговоры с министром здравоохранения Монголии. В ходе разговора стороны затронули результаты совместной работы в области профилактики и борьбы с чумой, а также перспективы совместной работы. Попова также передала монгольской стороне сертификат и ключи от новой мобильной лаборатории, которую доставят в страну до конца 2024 года, рассказали в ведомстве.

https://1prime.ru/20240902/turtsiya-851268557.html

монголия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, монголия, роспотребнадзор, инфекция, сотрудничество