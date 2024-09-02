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Чистая прибыль "Интерлизинга" за первое полугодие выросла на 36,5 процента
Чистая прибыль "Интерлизинга" за первое полугодие выросла на 36,5 процента - 02.09.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Интерлизинга" за первое полугодие выросла на 36,5 процента
Чистая прибыль лизинговой компании "Интерлизинг" по МСФО за первое полугодие выросла на 36,5% и составила 1,1 миллиарда рублей, сообщили в компании. | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T18:06+0300
2024-09-02T18:06+0300
2024-09-02T18:06+0300
экономика
россия
интерлизинг
прибыль
отчетность по мсфо
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Интерлизинг" по МСФО за первое полугодие выросла на 36,5% и составила 1,1 миллиарда рублей, сообщили в компании. "По итогам отчетного периода чистая прибыль компании выросла на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,1 млрд рублей. Рентабельность капитала составляет 23%, активов - 3,5%", - говорится в сообщении. В "Интерлизинге" добавили, что рост обусловлен увеличением объемов продаж, эффективной системой управления рисками и процессами, а также развитием продуктовой линейки. Чистые инвестиции в лизинг на конец первого полугодия достигли 57,4 миллиарда рублей, что на 53,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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россия, интерлизинг, прибыль, отчетность по мсфо
Экономика, РОССИЯ, Интерлизинг, прибыль, отчетность по МСФО
Чистая прибыль "Интерлизинга" за первое полугодие выросла на 36,5 процента
Чистая прибыль "Интерлизинга" за I полугодие выросла на 36,5%, до 1,1 млрд руб
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Интерлизинг" по МСФО за первое полугодие выросла на 36,5% и составила 1,1 миллиарда рублей, сообщили в компании.
"По итогам отчетного периода чистая прибыль компании выросла на 36,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достигла 1,1 млрд рублей. Рентабельность капитала составляет 23%, активов - 3,5%", - говорится в сообщении.
В "Интерлизинге" добавили, что рост обусловлен увеличением объемов продаж, эффективной системой управления рисками и процессами, а также развитием продуктовой линейки.
Чистые инвестиции в лизинг на конец первого полугодия достигли 57,4 миллиарда рублей, что на 53,7% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
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