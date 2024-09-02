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В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор

В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор - 02.09.2024, ПРАЙМ

В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор

ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики, сообщает издание Politico со ссылкой... | 02.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-02T13:09+0300

2024-09-02T13:09+0300

2024-09-02T13:09+0300

экономика

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инвестиции

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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад экс-главы Европейского ЦБ Марио Драги. "Он (доклад) призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка, рамок устойчивого финансирования ЕС, а также экологического, социального и управленческого законодательства с целью упростить инвестиции в оборону", - пишет издание. В своем докладе Драги заключает, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США. В материале также отмечается, что ЕС должен разрешать слияние оборонных предприятий и компаний, если в перспективе это приведет к повышению эффективности или привлечет инвестиции. Помимо этого, Драги в докладе призывает к созданию единого союзного органа для координации оборонной промышленности. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону до 300 миллиардов евро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, инвестиции