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В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор - 02.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор
В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор - 02.09.2024, ПРАЙМ
В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор
ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики, сообщает издание Politico со ссылкой... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T13:09+0300
2024-09-02T13:09+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад экс-главы Европейского ЦБ Марио Драги. "Он (доклад) призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка, рамок устойчивого финансирования ЕС, а также экологического, социального и управленческого законодательства с целью упростить инвестиции в оборону", - пишет издание. В своем докладе Драги заключает, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США. В материале также отмечается, что ЕС должен разрешать слияние оборонных предприятий и компаний, если в перспективе это приведет к повышению эффективности или привлечет инвестиции. Помимо этого, Драги в докладе призывает к созданию единого союзного органа для координации оборонной промышленности. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону до 300 миллиардов евро.
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ес, инвестиции
Экономика, ЕС, инвестиции
13:09 02.09.2024
 
В ЕС призвали упростить инвестирование в оборонный сектор

Politico: Драги призвал упростить инвестирование в оборонный сектор

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. ЕС необходимо упростить процесс инвестирования в оборонный сектор путем изменения законодательства и финансовой политики, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад экс-главы Европейского ЦБ Марио Драги.
"Он (доклад) призывает Брюссель высвободить финансирование путем изменения кредитной политики Европейского инвестиционного банка, рамок устойчивого финансирования ЕС, а также экологического, социального и управленческого законодательства с целью упростить инвестиции в оборону", - пишет издание.
В своем докладе Драги заключает, что оборонная промышленность ЕС сталкивается с такими проблемами, как недостаточное государственное финансирование, скромные по размерам внутренние рынки, отсутствие координации цепей поставок и зависимость от импорта США.
В материале также отмечается, что ЕС должен разрешать слияние оборонных предприятий и компаний, если в перспективе это приведет к повышению эффективности или привлечет инвестиции. Помимо этого, Драги в докладе призывает к созданию единого союзного органа для координации оборонной промышленности.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны-члены ЕС за 2024 год увеличили расходы на оборону до 300 миллиардов евро.
 
ЭкономикаЕСинвестиции
 
 
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