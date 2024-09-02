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СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке - 02.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240902/ipoteka-851263208.html
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке - 02.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на данные... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:34+0300
2024-09-02T09:34+0300
экономика
россия
ипотека
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.По данным издания, совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев текущего года вырос только на шесть процентов до 18 триллионов рублей, продемонстрировав ухудшение качества.По мнению опрошенных изданием экспертов, рост может быть связан с высокой склонностью банков к риску в предыдущие годы, а также с высокой инфляцией, из-за которой россиянам приходится больше тратить на повседневные нужды. Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается низкой - менее 0,6%.Тем не менее, просрочка более трех месяцев может привести к досрочному взысканию долга и испорченной кредитной истории заемщика, что затруднит получение нового кредита в будущем. Банк также может отобрать ипотечное жилье в счет долга, даже если оно является единственным жилищем семьи, за исключением случаев, когда оставшаяся сумма долга составляет менее пяти процентов.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
09:34 02.09.2024
 
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке

"Известия": россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.
По данным издания, совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев текущего года вырос только на шесть процентов до 18 триллионов рублей, продемонстрировав ухудшение качества.
По мнению опрошенных изданием экспертов, рост может быть связан с высокой склонностью банков к риску в предыдущие годы, а также с высокой инфляцией, из-за которой россиянам приходится больше тратить на повседневные нужды. Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается низкой - менее 0,6%.
Тем не менее, просрочка более трех месяцев может привести к досрочному взысканию долга и испорченной кредитной истории заемщика, что затруднит получение нового кредита в будущем. Банк также может отобрать ипотечное жилье в счет долга, даже если оно является единственным жилищем семьи, за исключением случаев, когда оставшаяся сумма долга составляет менее пяти процентов.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам
3 июня, 05:34
 
ЭкономикаРОССИЯипотека
 
 
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