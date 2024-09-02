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СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке - 02.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на данные... | 02.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-02T09:34+0300
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2024-09-02T09:34+0300
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МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ. В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Банка России.По данным издания, совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев текущего года вырос только на шесть процентов до 18 триллионов рублей, продемонстрировав ухудшение качества.По мнению опрошенных изданием экспертов, рост может быть связан с высокой склонностью банков к риску в предыдущие годы, а также с высокой инфляцией, из-за которой россиянам приходится больше тратить на повседневные нужды. Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается низкой - менее 0,6%.Тем не менее, просрочка более трех месяцев может привести к досрочному взысканию долга и испорченной кредитной истории заемщика, что затруднит получение нового кредита в будущем. Банк также может отобрать ипотечное жилье в счет долга, даже если оно является единственным жилищем семьи, за исключением случаев, когда оставшаяся сумма долга составляет менее пяти процентов.
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россия, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ипотека
СМИ: россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
"Известия": россияне стали чаще допускать значительную просрочку по ипотеке
МОСКВА, 2 сен - ПРАЙМ.
В первые пять месяцев 2024 года количество просрочек по жилищным кредитам в России возросло, достигнув более 90 дней, сообщают
"Известия" со ссылкой на данные Банка России.
По данным издания, совокупный портфель жилищных кредитов за первые пять месяцев текущего года вырос только на шесть процентов до 18 триллионов рублей, продемонстрировав ухудшение качества.
По мнению опрошенных изданием экспертов, рост может быть связан с высокой склонностью банков к риску в предыдущие годы, а также с высокой инфляцией, из-за которой россиянам приходится больше тратить на повседневные нужды. Несмотря на рост просроченных кредитов, их доля в общем объеме ипотеки остается низкой - менее 0,6%.
Тем не менее, просрочка более трех месяцев может привести к досрочному взысканию долга и испорченной кредитной истории заемщика, что затруднит получение нового кредита в будущем. Банк также может отобрать ипотечное жилье в счет долга, даже если оно является единственным жилищем семьи, за исключением случаев, когда оставшаяся сумма долга составляет менее пяти процентов.
В России рекордными темпами растет просрочка по ипотечным кредитам